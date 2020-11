AMP.- EEUU.- Biden desvela su comité frente a la pandemia y alerta de que queda un "duro invierno" por delante

EEUU supera los 10 millones de casos con más de 237.000 muertos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este lunes los expertos que integrarán su comité asesor frente a la pandemia de coronavirus, con vistas a ganar "una de las batallas más importantes" que le esperan una vez tome posesión el próximo 20 de enero.

Biden, que ha lamentado que a los estadounidenses les quede un "duro invierno" por delante, ha subrayado en un comunicado que se dejará asesorar "por la ciencia y por los expertos".

Esto supone una aparente contraposición con el actual mandatario, Donald Trump, que ha puesto en duda incluso los consejos del principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

"La junta asesora me ayudará a diseñar mi labor para hacer frente al repunte de los contagios; garantizar que las vacunas sean seguras, efectivas y que sean distribuidas de forma eficaz, equitativa y gratuita; y proteger a las poblaciones de alto riesgo", ha explicado Biden.

Biden ha pedido así a los estadounidenses que utilicen la mascarilla y ha insistido en que hacerlo "no supone una declaración política" sino una forma de "salvar vidas" antes de que la vacuna esté disponible.

Además, ha instado a la ciudadanía a acabar con la "politización" de la pandemia y a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "El objetivo de llevar mascarilla no es hacer que tu vida sea más incómoda o privarte de algo. Es para recuperar lo que teníamos: una vida normal", ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el objetivo es "volver a la normalidad lo antes posible". "No será para siempre", ha recalcado antes de afirmar que "no importa tu voto". "No importa tu partido o tu forma de pensar. Podemos salvar miles de vidas si simplemente llevamos mascarilla", ha zanjado.

Los médicos David Kessler, Vivek Murthy y Marcella Nunez-Smith encabezarán esta nueva junta, que contará con otros diez miembros más. La campaña de Biden ha destacado la experiencia de todos ellos, haciendo hincapié en que su trabajo será esencial para elaborar una estrategia con la que hacer frente al repunte de contagios en al menos 40 estados.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia –más de 10 millones de casos y 237.700 muertos, según la Universidad Johns Hopkins– y la respuesta del Gobierno a la emergencia ha sido uno de los ejes de la pasada campaña electoral.

El país ha experimentado un fuerte incremento de los casos a lo largo del fin de semana, especialmente el sábado, cuando registró otros 128.000 contagios de coronavirus. Los expertos temen que Estados Unidos se adentre en una tercera epidemiológica.

Las hospitalizaciones, el número de muertos y la tasa de incidencia siguen aumentando, especialmente en estados como Minesota e Illinois, en el norte del país. Los médicos y científicos han alertado de que el frío podría fomentar una mayor expansión del virus.