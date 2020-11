Fútbol.- 'Pensando en Fútbol, de los pies a la cabeza', ayuda para la ELA y guía para jóvenes futbolistas

Presentado el libro del doctor Manuel Murie, con 30 valores y casos reales con Rodri o Mikel Oyarzábal como protagonistas

Juan Carlos Unzué, paciente de ELA y padrino del libro: "El fútbol me ayudó a aceptar esta situación"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Sala Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha acogido este lunes la presentación del libro 'Pensando en Fútbol, de los pies a la cabeza', que puede servir de guía para que los jóvenes futbolistas adquieran valores y que dedicará sus beneficios a luchar contra la enfermedad de la ELA.

Con la presencia del cuerpo técnico de la selección al completo, con Luis Enrique Martínez al frente y de los jugadores Mikel Oyarzábal y Rodri Hernández, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el autor del libro, el doctor Manuel Murie, presentaron un libro que tiene como padrino al extécnico y paciente de ELA Juan Carlos Unzué.

"Como futbolistas hemos ido aprendiendo a superar situaciones difíciles. Eso lo interioricé en mi vida como futbolista y ha ayudado a aceptar este diagnóstico como parte de mi vida. Jugar al fútbol me ha ayudado a llevar la situación que tengo", aseguró Unzué, que intervino telemáticamente desde Barcelona.

Unzué, paciente de ELA, se unió al Equipo ELA y lucha, de la mano en esta ocasión de la Fundación Luzón, para estudiar la enfermedad y poder encontrar una cura. Y, para ello, pone en práctica valores que están asociados al fútbol y que los jóvenes futbolistas pueden tener a su disposición a través del libro, del doctor especialista en neurología Manuel Murie, presentado este lunes.

"Lo que más me gustó es tener la sensación de estar leyendo un libro diferente. Estaba leyendo, entendiendo y aprendiendo conceptos y situaciones que había sentid y que en esas edades nadie nos había explicado. Es lo que le hace interesante. Me fue bien sin el libro, pero el libro me hubiera ayudado a entender mejor lo que sentía", se sinceró.

Un libro que cuenta con 30 capítulos, dedicado cada uno de ellos a un valor explicado a través de los conocimientos del doctor y de casos reales. Entre ellos, los internacionales españoles Mikel Oyarzábal y Rodri Hernández, que simbolizan la humildad y la disciplina, respectivamente.

"No creo que la humildad de cada uno no depende de su situación futbolística o personal en cada momento. La humildad es algo que va conmigo. Me gusta estar cerca de mi familia, amigos y gente conocida. No porque ahora esté viviendo un momento futbolístico mejor, eso no va a cambiar. Voy a seguir así porque es como quiero ser", explicó el delantero de la Real Sociedad.

"Es importante para nosotros aparecer en un libro con estos fines. Hay mucho trabajo metido. Para nosotros es un placer ayudar en esta pequeña parte del libro para que todo el mundo pueda entender mejor nuestros casos. Intentando ser transparente, explicando el caso de cada uno, esperamos ayudar lo máximo posible", se sinceró sobre 'Pensando en Fútbol, de los pies a la cabeza'.

Por su parte, Rodri Hernández, jugador del Manchester City, protagoniza el capítulo dedicado al valor de la disciplina. "Una de las grandes cualidades de un deportista es la disciplina. Ha habido casos de grandes talentos sin disciplina y que no han podido ser todo lo grandes que podrían haber sido. Y también hay casos de gente que con disciplina llega a niveles no esperados", explicó.

"En casa me inculcaron esa disciplina, a veces me exigieron porque sabían dónde quería llegar. Hay que prepararse físicamente, mentalmente, para crecer y siempre querer aprender, ser una especie de esponja. Ahora somos referentes, somos conscientes y por eso nuestro comportamiento ha de ser ejemplar", añadió.

El neurólogo y escritor de esta obra, Manuel Murie Fernández, aseguró que el libro nace de su "pasión por el fútbol" y de su visión de este deporte como "vehículo social". "Creé algo que pudiera servir a los jugadores de base para apreciar valores que quizá a esas edades es difícil de captar", desveló.

"El ejemplo e una herramienta magnífica a nivel educativo, acompañar le libro de ejemplos es bueno. Son 30 capítulos, se habla de valores como humildad, respeto, disciplina, esfuerzo, sacrificio o soledad, que se desarrollan desde el punto de vista neurológico, y acabo con mensaje final para que el deportista pueda implantarlo en su día a día", explicó.

En cuanto a por qué destinar los beneficios a la lucha contra la ELA, aseguró sentirse "partícipe del Equipo ELA". "He tratado a algunos pacientes. Este libro pertenece al Equipo ELA, me puse en contacto con Juan Carlos Unzué, y se destinarán los beneficios a la lucha contra la enfermedad", señaló.

Un Juan Carlos Unzué que es padrino del libro y se volcó en el proyecto. Y lo hizo ayudado, en parte, por quien fuera su compañero de trabajo y de vida, el ahora seleccionador Luis Enrique Martínez, que le puso en contacto con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para lograr la ayuda de la federación.

"Escuchando a Juan Carlos, referente en el fútbol y a nivel vital, si dice que ojalá él hubiera podido tener este libro, estoy deseando llegar a casa para leerlo. Juan Carlos trata de luchar en favor del Equipo ELA, con gran generosidad y tratando de buscar una solución no para él, sino para las generaciones venideras", manifestó Rubiales.

También Luis Enrique Martínez agradeció la iniciativa. "A mí, de mano, me apetece hablar de relacionar fútbol con cabeza. Y que los chavales relacionen el fútbol con la capacidad de entenderlo y utilizar mucho más la cabeza. Al final, el fútbol es gran ejemplo en valores. Ofrecer y animar a la gente a que compre el libro, yo lo leeré durante esta concentración", aseguró el seleccionador.