Portaltic.-Netflix prueba en Francia un canal con contenidos programados basado en lo más popular

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

Netflix está probando en Francia un canal con contenidos programados para su reproducción en directo, que funciona de modo similar a la televisión, con los contenidos más populares del país o región.

Un nuevo modo 'Directo' en Francia ha ampliado la posibilidad de ver contenidos en Netflix sin pasar demasiado tiempo eligiendo una película o serie. En base a los programas más populares de la plataforma, establece una programación que el usuario puede ver, de forma similar a como se ven los contenidos en la televisión.

El nuevo canal con contenidos programados permite ver los programas que la plataforma va a emitir con hasta cinco días de antelación, para que el usuario pueda tenerlos en cuenta. No obstante, si no le convence o no le viene bien, sigue teniendo la posibilidad de buscar los programas y verlos en otro momento.

Este modo Directo está actualmente en pruebas en algunas zonas de Francia, desde el 5 de noviembre, pero, según Variety, se espera que se extienda al resto del país el próximo mes. Está solo disponible para suscriptores.