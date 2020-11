Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Ansu Fati volverá a ser el de siempre tras la lesión"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, se mostró seguro de que el joven delantero Ansu Fati, que estará fuera de los terrenos de juego cuatro meses por una lesión de rodilla, "volverá a ser el de siempre" una vez que se recupere, mientras que recalcó que le sigue "gustando" lo que está viendo en su equipo a meses de disputar la Eurocopa en 2021.

"No le va a afectar para nada. Está en las mejores manos, es un momento triste, pero también es un momento para superarse y para el que hay que estar preparada. Su partido es ahora el día a día en su recuperación, pero volverá a ser el Ansu de siempre", expresó Luis Enrique este martes en rueda de prensa previa al amistoso ante los Países Bajos.

El asturiano descartó que su lesión en el menisco se produjese por su juventud y la dureza del calendario. "No lo creo. El fútbol es un deporte muy duro, de contacto y mucho traumatismo, y eso ya lo conoce porque de joven ya tuvo una lesión importante", remarcó en relación a la rotura de tibia y peroné que sufrió en 2015.

De todos modos, esta baja del blaugrana le da "rabia" por el jugador y el motivo, pero nada más porque tiene "un ramillete muy amplio para contar con los que estén en mejor forma y puedan aportar más" y conseguir incorporarles "a una idea colectiva en ataque y en defensa".

El sustituto de Fati ha sido un Marco Asensio, un futbolista por el que siente predilección. "Me encanta, lo he traído el 99,9 por ciento de las veces. En esta no iba a venir porque sale de una lesión, pero ya está jugando para mí a buen nivel, aunque lejos de lo que puede hacer. Ahora, por una baja, vuelvo a refrendar esa confianza en jugador que es muy bueno e interesante", admitió.

También habló de Álvaro Morata, al que no ha llamado "por sus goles" sino porque, insistió, le ve "exultante en confianza". "Está en ese aspecto con un perfil más contundente, como si hubiese llegado a un sitio en el que se siente muy realizado, pero aquí los goles los encontramos en el juego asociativo y depende, no de uno, de todos", afirmó el técnico.

"Llorente está jugando ya casi como segundo delantero. Lo normal es que los futbolistas vayan hacia atrás, pero como él tiene unas condiciones óptimas está haciendo el camino a la inversa y desde el pivote se ha incorporado a la banda y de ahí a segunda punta. Y lo está haciendo de maravilla porque está siendo decisivo en los metros finales. Es importante para su carrera que siga con esa mentalidad de poder ayudar a su equipo en cualquier posición", reflexionó sobre el centrocampista del Atlético.

"LO QUE VEO HASTA AHORA ME GUSTA"

Sobre Kepa Arrizabalaga, reconoció que está "en un momento delicado" en el Chelsea, pero que prefiere "valorar en su justa medida lo que aporta y lo que necesita". "En la última concentración jugó a buen nivel pese a que las circunstancias no eran fáciles", recalcó del vasco, aclarando que es "evidente que el no jugar afecta a los porteros".

"Tampoco pretendo convencer a nadie de mis ideas. No pueden gustar todas mis listas, y no lo pretendo, pero están basadas en muchas horas de estudio mías de mi 'staff'. Seguro que me equivoco, pero mis decisiones están pensadas y medidas", subrayó Luis Enrique.

Además, dejó claro que estos próximos partidos le servirán "para ver el nivel de los jugadores y para reafirmar las ideas", pero no para comprobar el nivel del equipo de cara a la Eurocopa. "Cuando llegue la EURO, lo veremos, la línea que separa el éxito del fracaso es tan fina que ya veremos donde quedamos. Lo que veo hasta ahora me gusta y si lo comparo con otras selecciones, me sigue gustando. Seguiremos con la misma idea, con muchos aspectos a mejorar y muy poco tiempo, pero voy a ser positivo y optimista", aseveró el gijonés.

Luis Enrique tampoco tiene la "impresión", por lo que se está viendo en la Liga de Campeones, que haya bajado el nivel futbolístico del fútbol español. "Pero yo no juego la Champions. No tengo esa sensación, cuando vayamos al Europeo veremos a qué nivel estamos y lo enjuiciaremos", zanjó.

El seleccionador recordó que no han podido preparar apenas el amistoso ante los Países Bajos. "El lunes sólo trabajamos realmente con tres jugadores y hoy la carga física ha sido inexistente, así que usamos sesiones de video en hotel para ir trabajando cosas y conceptos a mejorar de anteriores partidos y cosas que queremos que se vean en estos tres partidos. Esta es la dificultad de un seleccionador, pero no tengo queja porque es lo mismo para todos los seleccionadores", explicó.

Finalmente, el de Gijón detalló que ha tenido "muchos amigos holandeses" durante su carrera y que "la idea futbolística" de su rival de este miércoles "es muy clara de ataque". Enfrente tendrá a un Frank de Boer, "buen amigo" por su paso por el FC Barcelona y cuyo estilo para la triple subcampeona del mundo "es acorde a la que impera en el fútbol holandés y su selección". "Ojalá que tenga mucha suerte a partir de mañana", sentenció.