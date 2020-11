Identifican células delictivas en Centro Histórico; hay 62 detenidos

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la dependencia que representa tiene identificadas a las principales células delictivas que operan en el Centro Histórico.

Durante la conferencia de prensa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que algunas de estas células delictivas que operan en el Centro Histórico capitalino, pertenecían al grupo criminal la Unión de Tepito.

Explicó que se tienen identificadas como:

Célula delictiva de el Fabián de la Ronda 88, dedicada a la venta y distribución de droga, generador de violencia.

Célula de La Unión de Tepito liderada por El Chori, El Barbas y el Dylan, dedicada a la venta y distribución de droga, cobro de piso y extorsión, generadores de violencia.

Célula delictiva de Juan Balta, dedicada al despojo de inmuebles y homicidios por encargo.

Célula de “El Lunares" (liderada por los padres y un hermano de “El Lunares”), dedicada al narcotráfico.

Célula dedicada a la extorsión en su modalidad de “Gota a Gota” sus integrantes son de nacionalidad colombiana.

“Tenemos varias escisiones de La Unión, tenemos células que originalmente eran parte de la Unión Tepito. En todas ha habido detenidos, no hay una sola célula o una sola organización de éstas en donde no tengamos detenidos y la que no haya sufrido debilitamiento, de ahí la atomización de estos grupos”, precisó García Harfuch.

62 detenidos en operativos

De manera reciente, con los hechos ocurridos en el Centro Histórico, indicó que se desplegaron dos operativos: “Móvil Primer Cuadro” y “Morelos”, mediante los cuales se logró la detención de 62 sujetos.

"De estos 64 se han detenido a dos sujetos presuntamente vinculados a la desaparición, tortura y homicidio de los dos menores de edad", indicó.

Ademas, destacó que, de octubre de 2019 a la fecha, se han ejecutado 58 diligencias de cateo, esto solo ya en la zona centro, 30 en la alcaldía Cuauhtémoc y 28 en Venustiano Carranza, de las que derivó la detención de 147 personas.

De igual forma, se ha logrado la detención de 18 objetivos prioritarios, 12 en la alcaldía Cuauhtémoc y seis en la alcaldía Venustiano Carranza.

TE RECOMENDAMOS: