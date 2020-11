Reprochan propuesta para desaparecer comercio ambulante; amagan con marchas y plantones

El comercio ambulante dentro de las estaciones del Metro, Metrobús, Cablebús y todo el transporte público de la Ciudad de México quedará prohibido, según plantea el dictamen de la Ley de Trabajadores No Asalariados que regulará el comercio en vía pública y que avanza en el Congreso capitalino.

Los vendedores tampoco podrán instalarse en vías primarias, camellones y prados, ocupar zonas remodeladas ni espacios públicos recuperados, así como áreas de acceso a hospitales, escuelas, clínicas y estaciones de bomberos, de acuerdo con el Artículo 12.

'Chambeando ando'

Advirtió que, de ser aprobado por el Pleno del Congreso, este dictamen prohibiría el comercio en el espacio público y comprometería la subsistencia de más de 1 millón 300 mil familias que dependen de esta actividad, solo en la Ciudad de México, según datos del INEGI.

También afirmó que las y los comerciantes en el espacio público también quieren seguridad, calles limpias y movilidad, pero, al menos que se les garantice la posibilidad de trabajar por un mínimo vital.

Sánchez Barrios, aseguró que el dictamen que se aprobaría esta semana no recupera la esencia de su iniciativa de ley ciudadana, popularmente conocida como Ley Chambeando Ando, ya que no rescata un enfoque de derechos; no ofrece un catálogo de obligaciones y tampoco establece mecanismos de transparencia en el otorgamiento de autorizaciones.

Asimismo, envió un mensaje a las y los diputados de la capital para regresar a la mesa de trabajo y construir un dictamen que beneficie a la ciudadanía, tanto como al turismo, respete las condiciones de protección y permita el ejercicio del comercio, sin negar a otros el derecho a la Ciudad y si ya se tomaron un año en dictaminar una iniciativa con carácter preferente, ahora no quieran aprobar al vapor una ley con todos los vicios posibles.