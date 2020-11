"Soy bien 'entrona' y hago las cosas en el momento": Tania Rendón llega a la primera emisión de #NMTalks

Pilar Preza abre #NMTalks, en esta ocasión con Tania Rendón, un espacio en Publimetro donde se hablará de tú a tú con las protagonistas del empoderamiento y la fuerza de las mujeres en el mundo empresarial, social y cultural.

En este espacio conocerás las historias profesional y de vida de las mujeres que están transformando el ámbito laboral en el que hasta hace poco los hombres mantenían una posición predominante.

En la primera emisión de #NMTalks, Pilar Preza platica con Tania Rendón, influencer mexicana y madrina de esta sección, quien comparte una charla honesta y cercana para relatarnos algunas de sus experiencias como empresaria, además de ser una importante estrella de las redes sociales.

"Yo soy una persona bien 'entrona', no me da miedo nada y hago las cosas en el momento. Porque yo siempre he tenido la mentalidad que si yo no lo hago en ese momento, alguien va a llegar detrás y lo va a hacer mejor que yo o me va a ganar la idea o el proceso, el lugar o lo que sea. Yo por eso soy muy rápida para hacer las cosas y eso tiene mucho que ver en los negocios", asegura Tania Rendón al amadrinar #NMTalks.