Violencia obstétrica ya es delito en Puebla

Los diputados del Congreso de Puebla aprobaron por mayoría tipificar la violencia obstétrica y el delito de esterilidad provocada por personal médico o de salud en el estado.

Con una reforma al artículo 343 Ter del Código Penal se aprobó ó imponer de 10 a 15 años de prisión al personal médico que provoque la esterilidad a mujeres, además de la suspensión o inhabilitación definitiva.

Si el daño es reversible los castigos podrían disminuir, pero los gastos para resarcir el daño provocado correrían a cargo del responsable.

La diputada, Alejandra Esquitín Lastiri destacó que en la entidad se practican cesáreas existiendo las condiciones necesarias para un parto natural, se aplican métodos anticonceptivos sin consentimiento o se realizan esterilizaciones.

Además resaltó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no se justifica que más del 10 al 15% de los partos sean por cesárea, además de que en algunos casos la mujeres no son informadas de porque se realizó de esta forma o en el peor de los casos no les piden autorización.

Solo cinco de cada 10 feminicidios se esclarecen: Impunidad Cero Los esfuerzos dentro del sistema de justicia no han sido suficientes para disminuir los niveles de impunidad

También con las reformas a los artículos 346 y 346 Bis del Código Penal se aprobó imponer hasta seis años de cárcel a quien abandone a mujeres embarazadas y hasta cinco a quien abandone menores de edad o adultos mayores.

Raymundo Atanacio Luna, destacó que la violencia obstétrica se castigará con hasta 10 años de prisión y Puebla será el quinto estado en tipificar esta violencia, además de sumarse a países como Colombia y Chile.