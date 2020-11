"Caiga quien caiga, se hará justicia ante homicidio de Alcaldesa de Jamapa": Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el homicidio de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) acelerar las investigaciones en torno al hecho, por acuerdo de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

Foto: Cortesía

Aseveró que en Veracruz se ha dado garantía y muestras claras de que no hay impunidad y que, independientemente de que en Jamapa hay procesos penales en curso contra funcionarios y ex funcionarios, "no vamos a permitir que nadie esté sacando provecho de una situación compleja, ni con fines políticos ni con fines particulares”.

Recordó el caso de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano y cómo la fiscal Verónica Hernández Giadáns concluyó la investigación para que los responsables estén hoy en la cárcel, tanto intelectuales como materiales.

“Por eso confiamos ahora en la actuación de la Fiscalía, que de manera autónoma va a determinar quiénes son los responsables de este homicidio y se dará con ellos. Caiga quien caiga, en Veracruz se hará justicia y en Veracruz se acabó la impunidad”.