Mujeres se solidarizan con Sabina Berman; reprueban violencia de John Ackerman

Luego de las diferencias que han tenido la escritora Sabina Berman y el académico John Ackerman, ambos conductores del programa que se transmite por Canal Once “John y Sabina”, a quien la dramaturga acusó de violencia y “tirano” al considerarse el único conductor de la emisión televisiva, provocó que varias periodistas mostraran su solidaridad con ella.

En el más reciente programa, en el que se contó con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, Berman inició el el programa con un comentario sobre la represión a los manifestantes en Cancún, Quintana Roo, preguntó su opinión a Ackerman; sin embargo, éste la ignoro y comenzó a platicar con el invitado.

Ante esa situación, la escritora manifestó su molestia, incluso pidió un consejo a Moctezuma sobre la situación, a lo que el secretario consideró que Ackerman es “un hombre” sensible y haría un mayor esfuerzo por llevar una conducción igualitaria.

Tras estos hechos, en redes sociales varias periodistas y académicas reprobaron la actitud de John Akerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, con las etiquetas #SabinaNoEstáSola #SomosTodas las mujeres mostraron su indignación.

“La violencia que @JohnMAckerman ejerce contra @sabinaberman en el programa transmitido por @CanalOnceTV, es reflejo del constante acoso laboral contra las mujeres. Es inaceptable ver estos patrones reproducidos en la TV (y más en la pública). #SabinaNoEstáSola #SomosTodas”, escribió Mala Madre, jefa de Analisis de Animal Pólítico.

Este mensaje fue difundido de la misma forma por las periodistas Denise Maerker, Ana Francisca Vega, Azucena Uresti, Ana María Olabuenaga, Pamela Cerdeira, Gabriel Warkentin, Areli Paz, Lydia Cacho, entre otras.

Terrible la actitud violenta de @JohnMAckerman. Reprobable, podemos no pensar igual, y no tenemos qué faltarnos al respeto. Ignorar una opinión, arrebatar la palabra o intentar humillar no es ni de hombres, ni de profesionales. #SabinaNoEstáSola @sabinaberman https://t.co/lqpeuWYUdL

