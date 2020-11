Afganistán.- Afganistán anuncia la muerte del líder del grupo terrorista Movimiento Islámico de Uzbekistán

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Afganistán ha anunciado este jueves la muerte del líder del Movimiento Islámico de Afganistán (IMU), Aziz Yuldash, en una operación llevada a cabo en el distrito de Ghormach, ubicada en la provincia de Faryab (norte).

"Aziz Yuldash, líder del IMU, ha muerto y su hijo Hikmat ha resultado herido en operaciones de las fuerzas de seguridad en el distrito de Ghormach", ha señalado el Ministerio de Defensa afgano a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Así, ha recalcado que "Aziz Yuldash estuvo involucrado en ataques terroristas y la matanza de afganos en las provincias del norte (de Afganistán)".

El grupo, que cuenta con bases en la región de Waziristán del Norte, fue fundado en 1998 con el objetivo de derrocar al entonces presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, y aplicar la 'sharia' (ley islámica) en el país, actualmente secular.

El IMU opera en colaboración con el grupo insurgente Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y cuenta con la cobertura de redes de los talibán, si bien en marzo de 2015 juró lealtad al entonces líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abú Bakr al Baghdadi.

La muerte en enero de 2020 de Abdujolik, líder de los combatientes uzbekos de Estado Islámico, contribuyó a la salida de parte de sus integrantes del grupo, especialmente familiares, según ha informado la cadena de televisión afgana Ariana.

Así, uno de los grupos de combatientes uzbekos se trasladaron a la provincia de Faryab, donde engrosaron las filas del IMU, mientras que otros se trasladaron a la capital, Kabul, con el objetivo de trasladarse a Turquía.

El anuncio sobre la muerte de Yuldash ha llegado apenas dos días después de que los servicios de Inteligencia confirmaran el fallecimiento de Mohamad Hanif, alias 'Abdulá', miembro de Al Qaeda en el Subcontinente Indio (AQSI), en una operación en Fará (sur).

Los servicios de Inteligencia indicaron que el sospechoso se encontraba en la localidad de Bakua, donde "contaba con un lugar seguro y protección por parte de los talibán". 'Abdulá' fue 'número dos' de AQSI "durante un periodo de tiempo", según los servicios de Inteligencia afganos.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Afganistán, Yasín Zia, anunció la semana pasada la muerte de varios presuntos miembros de Al Qaeda en el sur del país y denunció que los talibán "aún mantienen una coordinación cercana" con la organización.

Así, dijo que los insurgentes "llevan a cabo operaciones con otras organizaciones terroristas, incluida Al Qaeda" y recordó que las fuerzas afganas mataron recientemente al jefe de medios de la organización terrorista Al Qaeda y, según varios expertos en terrorismo, segundo al mando del grupo, el egipcio Abú Muhsin al Masri.

Sin embargo, Mohamad Naim, uno de los portavoces de los talibán, aseguró la semana pasada que Al Qaeda "no tiene presencia en Afganistán". Asimismo, manifestó que los insurgentes no permitirán que ningún grupo, incluido Al Qaeda, use el territorio afgano para ejecutar ataques contra otros países.

El histórico acuerdo de paz firmado el 29 de febrero entre los talibán y Estados Unidos contiene una cláusula según la cual los insurgentes se comprometen a evitar que Afganistán se comprometa en una base y lugar seguro para organizaciones terroristas internacionales.

Sin embargo, el coordinador del Equipo de Seguimiento de los talibán, Al Qaeda y Estado Islámico de Naciones Unidas, Edmund Fitton-Brown, afirmó a finales de octubre que esta organización terrorista continúa estando "fuertemente integrada" con los talibán.

Al Qaeda ha perdido fuerza y capacidad para atentar en Occidente en la última década pero se cree que su líder, el egipcio Ayman al Zawahiri, continúa escondido en territorio afgano junto con otros dirigentes del grupo terrorista, entre los que se encontraba Al Masri.