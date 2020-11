Cultura.- Millie Bobby Brown protagonizará Damsel, su nueva película en Netflix dirigida por Juan Carlos Fresnadillo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Tras el éxito de Enola Holmes, Millie Bobby Brown ya tiene nuevo proyecto con Netflix. La actriz protagonizará y producirá Damsel, nueva cinta de fantasía.

Según Deadline, la película será dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo a partir de un guion de Dan Mazeau. Los productores ejecutivos junto a Brown serán Mazeau, Zack Roth y Chris Castaldi. En Damsel, la joven interpretará a la princesa Elodie, que cree que se va a casar con el príncipe Henry, solo para descubrir que la están sacrificando a un dragón.

Fresnadillo fue nominado al Oscar por el cortometraje de acción real de 1997 Esposados. Además de 28 semanas después, también dirigió el thriller de terror Intruders, encabezado por Clive Owen.

Brown ha sido nominada al premio Emmy en dos ocasiones en la categoría de mejor actriz de reparto de serie dramática por su trabajo en Stranger Things. Se espera que en 2021 la plataforma estrene la cuarta temporada de la ficción.

En septiembre pasado lanzó Enola Holmes, que en su primera semana, según los datos de Nielsen, acumuló aproximadamente 9,63 millones de reproducciones y se convirtió en el largometraje más visto en una semana para una película original del servicio de streaming.

Además de Enola Holmes, la estrella recientemente ha aparecido en Godzilla: El rey de los monstruos. El largometraje recaudó 386,6 millones de dólares en todo el mundo. El 21 de mayo de 2021 llegará a los cines la secuela, titulada Godzilla vs. Kong. La adolescente también está preparando dos producciones más tituladas The Girls I've Been y The Thing About Jellyfish.