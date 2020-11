Arturo Herrera niega que vaya a dejar Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, rechazó que vaya a dejar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, luego de que trascendiera que el funcionario buscaría una posición en el Banco Mundial y que también estaba interesado en contender por la gubernatura de su natal Hidalgo, bajo la bandera de Morena.

Herrera Gutiérrez mencionó que nisiquiera podría aspirar a una posición en el Banco Mundial, puesto que la titularidad está asignada a España.

“Entiendo que algún columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños (…) Decía que me iba a ir de director ejecutivo del Banco Mundial. La posición en el director ejecutivo por los próximos años ni siquiera es de México, es de España, así que cuando ya traía información tan mala en la primera línea, pues ya no lo leí”, expresó.

Arturo Herrera agradece seguir en Hacienda

Hace más de año y medio que Arturo Herrera está al frente de la Secretaría de Hacienda, luego de la renuncia de Carlos Urzúa Macía, por discrepancias con las estrategias de López Obrador en materia económica.

El secretario ratificó su posición y agradeció al presidente haberlo elegido.

“Para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda, eso es cierto en cualquier circunstancia, pero es mucho más cierto en las circunstancias en las que estamos viviendo. Así es que mientras el presidente me aguante yo voy a estar por aquí”, dijo.

También puedes leer:

Pide AMLO que no le lleven serenata por su cumpleaños Andrés Manuel López Obrador festejará sus 67 años de edad en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez y sus hijos