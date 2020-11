España.- Casado recrimina a Sánchez que convierta a Bildu en "socio prioritario": "Así no se puede gobernar el país"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha recriminado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya convertido a Bildu en "socio prioritario" del Ejecutivo de coalición y le ha advertido de que "así no se puede gobernar el país".

En declaraciones en el Congreso justo después de que el Pleno rechazara las enmiendas de totalidad a los Presupuestos para 2021, el presidente 'popular' ha exigido a Sánchez que explique qué quiere decir Bildu cuando avisa de que con su respaldo a la tramitación de las cuentas "no acaba nada", sino que "empieza todo".

También ha emplazado a Sánchez a aclarar a qué se refiere su vicepresidente, Pablo Iglesias, al asegurar que la coalición abertzale va a estar "en la dirección del Estado".

SÁNCHEZ DEBE EXPLICARSE

"Tiene que explicarlo por respeto a su propio partido, que tiene muchas víctimas del terrorismo, y a sus presidentes autonómicos", ha dicho, en referencia a los 'barones' que han criticado el apoyo de los de Arnaldo Otegi.

También le ha exigido qué lo aclare por respeto a los españoles que han tenido que soportar los asesinatos de ETA que "Bildu aún no ha condenado. "No, esto, no. Así no se puede gobernar el país", ha incidido Casado.