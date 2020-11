Fútbol/Selección.- Unai Simón: "No contaba con jugar el partido entero"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portero del Athletic Club Unai Simón confesó que no esperaba debutar con la selección española jugando "el partido entero" este miércoles en el amistoso ante Países Bajos y recalcó que aprende "mucho" de dos "superdotados del fútbol" como David de Gea y Kepa Arrizabalaga.

"No contaba con jugar el partido entero, la verdad, pensaba que iba a salir otro portero y que Luis me iba a unos minutos al final del partido, así que sí me ha sorprendido un poco verme titular", expresó Simón en declaraciones a los medios oficiales del combinado nacional facilitadas este jueves.

El vizcaíno se mostró "muy contento" por su estreno. "Esperaba el momento y estaba con muchas ganas. Personalmente, me ha gustado el partido que he hecho, salgo muy contento y muy agradecido a todos los compañeros que me lo han hecho muy ameno y más fácil de lo que esperaba", subrayó.

"Con Kepa ya coincidí en el Athletic y David es muy abierto y muy bromista. Hay buen rollo entre los tres y yo aprendo de ellos porque son muy buenos y unos superdotados del fútbol", sentenció sobre sus dos compañeros de portería en la 'Roja'.