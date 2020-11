Ante amenazas de Miguel Barbosa, CCE de Puebla pide diálogo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, Ignacio Alarcón, señaló que es legal y está vigente la donación de un predio que les hizo el gobierno estatal hace algunos años en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, por lo que la actual administración no puede disponer de este terreno.

Lo anterior ante el anunció que hizo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de recurrir a procedimientos jurídicos para recuperar la posesión del citado terreno, argumentando que no se cumplieron los lineamientos establecidos en la donación condicionada.

Ante esto, Ignacio Alarcón expuso que este predio se les entregó de forma legal y ya se alista otro proyecto para el mismo, luego de que la empresa Blueicon no concluyó con las obras que en un principio estaban planteadas.

Es precisamente este argumento del que se está valiendo la administración de Miguel Barbosa para hacerse de este terreno, que no se cumplió con la construcción pactada.

En entrevista, el dirigente de la iniciativa privada comentó que desde hace más de dos meses ha buscado un acercamiento con Miguel Barbosa para hablar del tema y exponerle los planes que el CCE tiene para el predio.

En estos planes se considera la construcción de oficinas para los organismos afiliados y aulas para capacitar a la planta productiva.

Dijo que se trata de un proyecto no tan grande ni tan ambicioso como el de Blueicon, y se contempla invertir alrededor de 40 millones de pesos.

Cabe recordar que Blueicon arrancó en el año 2016 la construcción de My Residence, un complejo de tres torres y áreas comerciales, para el cual se destinarían 500 millones de pesos. Un año después la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó a investigar a esta empresa por un presunto fraude, por lo que ya no se continuaron con las obras de My Residence.

Actualmente el CCE de Puebla mantiene un pleito legal contra Blueicon por incumplimiento de contrato.

Por último, Ignacio Alarcón consideró que no será necesario que el organismo que representa se defienda legalmente para retener el predio.

“Yo creo que no va a ser necesario, yo estoy seguro que sentándome con el gobernador… vamos a llegar a un buen acuerdo porque todo está totalmente legal”, apuntó.

El presidente del CCE en Puebla comentó que si no hay inconvenientes, el nuevo proyecto arrancaría el próximo año.

