Portaltic.-El videojuego Just Dance 2021 ya está disponible con 40 grandes éxitos

MADRID, 12 (Portaltic/EP)

El estudio de videojuegos Ubisoft ha lanzado este jueves su videojuego musical y de baile Just Dance 2021, que incluye una selección de 40 grandes éxitos, con clásicos y temas de artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Shawn Mendes, Camila Cabella o The Weeknd.

Just Dance 2021 llega este jueves a la actual generación de consolas (Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One) y también al servicio Stadia de Google. Tendrá también versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X y S el 24 de noviembre, como ha confirmado Ubisoft en un comunicado.

El nuevo título incluye una selección de 40 grandes éxitos, con temas de hoy y clásicos de todos los tiempos, entre los que destacan 'Rain On Me' de Lady Gaga y Ariana Grande, 'Señorita' de Shawn Mendes y Camila Cabella o 'Blinding Lights' de The Weeknd, entre otros.

Además, los jugadores tienen acceso a más de 600 canciones con un mes de prueba gratuito de Just Dance Unlimited, el servicio de suscripción de Just Dance.

Just Dance resulta accesible para todo tipo de jugadores, y los más pequeños cuentan con una selección de coreografías diseñadas específicamente para ellos en el 'Modo Kids', capaz de conectar con niños de 3 a 6 años, desarrollado con el apoyo de especialistas. Su interfaz se ha simplificado para que puedan jugar de manera autónoma.

La aplicación Just Dance Controller, disponible en todas las plataformas, hace que el juego sea más accesible para los usuarios de consolas de la generación actual gracias al sistema de puntuación con el teléfono, que permite que hasta seis jugadores bailen sin usar ningún accesorio adicional. Está disponible gratis para iOS y Android.

Just Dance 2021 para PlayStation 4 será retrocompatible con PlayStation 5, y quienes compren Just Dance 2021 en Xbox One podrán descargar la versión para Xbox Series X y S sin ningún coste adicional.

Además, los jugadores de Stadia podrán usar la característica Family Sharing, que permite a la familia compartir su contenido digital igual que si fuera en formato físico.