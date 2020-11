Venezuela.- Cultura.- Mey-Ling Bisogno lleva las protestas estudiantiles contra Maduro a un proyecto coreográfico en Dansa València

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

La coreógrafa venezolana Mey-Ling Bisogno se ha inspirado en las protestas estudiantiles contra el Gobierno de Nicolás Maduro para su investigación 'Peepbox 350º', un proyecto coreográfico por etapas que desde 2012 ha venido indagando en los diferentes movimientos colectivos y que ahora se presenta en Dansa València.

"Peepbox 350º- los soldados de franela", llega este 13 de noviembre a las 21.30h al Teatre Principal de València, con un montaje de siete bailarines profesionales a la que se suma el apoyo comunitario de ocho estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza de València, ha indicado la organización en un comunicado.

Los "soldados de franela (camiseta en Venezuela)" se refiere a los jóvenes manifestantes venezolanos. Estos "aparecen retratados en el montaje escénico con sus tirachinas emblemáticos". Bisogno no ha querido aludir directamente a ese conflicto que le inspiró este trabajo. "No quería poner una bandera ni centrarme en Venezuela sino en la idea de que en los conflictos sociales extremos los estudiantes siempre son la carne del cañón", ha apuntado la coreógrafa.

A través del lenguaje de la danza, el movimiento y la gestualidad, "Peepbox 350º- los soldados de franela" no intenta hacer apología a la violencia ni una declaración o posicionamiento político. Simplemente busca plasmar "la poética que emana de estos jóvenes, que a pesar de constatar que el pasado no cuenta y el futuro no asoma, logran encontrar su energía en el caos", ha afirmado Bisogno.

"I+G" Y "GENEALOGÍA DEL DESEO"

Además, el viernes en Dansa València, se podrán ver también los trabajos de dos compañías emergentes en el panorama de la danza contemporánea. La compañía valenciana Columpiant la dansa, presenta, en la Sala Matilde Salvador, un extracto de su trabajo "I+G".

Por otra parte, la creadora Lucía Jaén, pone en escena, en el Espai Inestable, "Genealogía del deseo", un trabajo coreográfico sobre la concepción política de la intimidad. A Lucía Jaén le interesa desarrollar su lenguaje de danza a través del diálogo interdisciplinar y generar prácticas que activen la mirada poética del cuerpo.