Cultura.- La reunión de Friends tiene nueva fecha para 2021

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La pandemia de coronavirus ha obligado a retrasar la reunión de Friends. Tras meses de aplazamiento indefinido, Matthew Perry ha desvelado que el especial sin guion de HBO Max se grabará en marzo de 2021.

"La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", tuiteó el actor. Tal como matiza The Hollywood Reporter, por el momento se desconoce la fecha exacta de grabación. Si todo va según lo previsto, es probable que HBO Max emita la producción en primavera.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020