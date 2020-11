Portaltic.-Google Chat ahora permite fijar conversaciones en Gmail

MADRID, 13 (Portaltic/EP)

Google ha introducido una nueva función en Gmail que permite que los usuarios puedan fijar conversaciones concretas de su aplicación de mensajería Google Chat.

Con esta nueva función los usuarios podrán encontrar sus conversaciones fijadas, que etarán en el menú de navegación en la parte superior izquierda de Gmail, de una forma más fácil y rápida.

La función está disponible para usuarios de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro, con sistema operativo Android e iOS, así como en la versión web, según ha indicado la compañía en su blog.

Para fijar las conversaciones, los usuarios deberán acceder a una conversación determinada en Chat, seleccionar la opción 'Más' y después 'Fijar'. Los chats fijados aparecerán con un punto rojo al lado del nombre del usuario.

Google confirmó a mediados de octubre que el próximo año migrará a los usuarios de Hangouts a su aplicación Google Chat, que pasará a ser gratuita para todos.