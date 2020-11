Reportan fallas en apps de Banamex y BBVA en plena quincena

Durante este viernes de quincena en redes sociales varios usuarios reportaron la caída de las aplicaciones de Banamex y de BBVA, por lo que algunos no han podido verificar si ya les hicieron el pago de sus sueldos ni pueden realizar transacciones bancarias.

De acuerdo con los usuarios de BBVA, es frecuente que cada quincena la App presente fallas.

Los usuarios también mostraron su enojo porque ninguna de las dos instituciones bancarias había dado una explicación a sus clientes, pese a que los problemas se han reportado desde hace varias horas.

Aunque Banamex respondió a una usuaria: “Te sugerimos intentarlo posteriormente o utilizar como alternativa el autoservicio de audiomatico. Tus comentarios son importantes para nosotros y poder mejorar en nuestros servicios de favor envía lo sucedido al correo [email protected]”.

Estas son algunas de las quejas que han hecho en redes sociales:

Que espera BBVA para arreglar la app?? Hoy es día de chelas y alitas y no se si me depositaron!!! pic.twitter.com/GQcdLyVMOZ

Oigan @bbva : No tendrán entre sus productos tantita madre, siempre se cae su app en quincena.

Qué onda con la app de Banamex? Solo a mi no me funciona?😩 Se me reventó el globo y debo pedir otro para la sesión en menos de 1 hora😩🥺

— Guesswho🤸🏻‍♀️ (@anapameela) November 13, 2020