Afganistán.- El Gobierno afgano cuestiona abiertamente la voluntad de los talibán para lograr un acuerdo de paz

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno afgano ha descrito este sábado como "inaceptable" la continuación de la violencia en el país por parte de las fuerzas talibán, al tiempo que ha expresado abiertamente sus dudas sobre la voluntad del movimiento para hacer llegar a buen puerto las conversaciones de paz interafganas, actualmente paralizadas.

En una comparecencia ante los medios, el portavoz de Presidencia, Sediq Sediqqi, ha acusado a los talibán de aumentar "significativamente" sus ataques contra las fuerzas afganas a pesar de los esfuerzos negociadores.

"Como no detengan la violencia, como no se pongan de acuerdo sobre un alto el fuego, no vamos a darles incentivo alguno. Todas las conversaciones que se llevaron a cabo en Qatar, así como el acuerdo previo que alcanzaron con Estados Unidos tenían como objetivo el cese de la violencia", ha lamentado en declaraciones recogidas por la cadena Tolo News.

Las agencias de seguridad afganas argumentan que los talibán han ignorado sus compromisos y aumentado sus ataques a las principales ciudades, carreteras e instalaciones militares. De hecho, y según funcionarios de seguridad afganos, actualmente las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán (ANDSF) luchan contra los insurgentes en 19 de las 34 provincias del país.

"Los talibán siguen con sus ataques contra el pueblo afgano y las fuerzas de seguridad y defensa afganas. Nuestras fuerzas no están más que en un modo de defensa activa, repeliendo ataques", ha lamentado el portavoz del Ministerio de Defensa, Rohulá Ahmadzai.

Mientras tanto, el portavoz de los talibán en Doha, la capital de Qatar — donde el grupo tiene su delegación de negociadores –, Mohamad Naim, ha insistido en que los insurgentes siguen comprometidos con la implementación del acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibán.

"Estamos totalmente comprometidos con este proceso y esperamos que el proceso tenga un resultado positivo. Estamos comprometidos. Sin embargo, también existen problemas", ha declarado Naeem a Tolo News este sábado.