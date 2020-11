AMP.- Alemania.- La Policía alemana dispersa a manifestantes y contramanifestantes por las restricciones COVID

FANKFURT, 14 (DPA/EP)

La policía de la ciudad alemana de Frankfurt ha recurrido este sábado al uso de cañones de agua una contraprotesta antifascista convocada para repudiar a los manifestantes de una marcha contra las restricciones frente al coronavirus. También ha empleado cañones de agua contra los manifestantes contrarios a las restricciones que se negaron a disolver.

Según la Policía, varios oficiales fueron atacados por los manifestantes antifascistas, quienes bloquearon las rutas de acceso en el centro de la ciudad.

Asimismo, indicó que los contramanifestantes se alinearon en varias calles mostrando pancartas en las que se vio una con la inscripción "Die Rechten zu Boden" ("Derriben a los ultraderechistas") y los símbolos del movimiento antifascista. Los agentes bloquearon las calles para mantener a los grupos de protestas alejados unos de otros.

El comienzo de la manifestación, convocada por el movimiento anticuarentena Querdenken (Pensamiento Lateral) se retrasó porque varios participantes no habían seguido las normas de higiene. Durante la protesta se observó que en muchos lugares no se cumplía la distancia mínima de un metro y medio establecida, y muchos participantes no usaban mascarilla.

Tras la marcha, la Policía emplazó a los asistentes a disolver la concentración en Rathenauplatz, pero ante la falta de respuesta satisfactoria, los agentes también emplearon cañones de agua contra los manifestantes de Querdenken.