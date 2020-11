Alcaldes subestiman el Mecanismo de Protección a Periodistas; sólo 2 apoyan

Sólo dos de las ocho alcaldías que tendrían que haber cooperado con el Mecanismo de Protección Integral a Periodistas (MPI) de la Ciudad de México, han firmado convenios para generar acciones preventivas e implementar medidas de protección este año.

De acuerdo con información de la Dirección General del MPI, se tendrían que establecer los convenios con ocho demarcaciones con el objetivo de coordinar esfuerzos en materia de derechos humanos y a la libertad de expresión; sin embargo, no se concretaron todos.

En entrevista, la titular del mecanismo local, Tobyanne Ledesma Rivera, confirmó que sólo la alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc “se acercaron” al organismo y se comprometieron, a través de un convenio firmado, a implementar mayores medidas para proteger a los comunicadores y defensores de derechos humanos.

“Tenemos convenio con dos alcaldías en materia de libertad de expresión y de derechos humanos; sin embargo, eso no significa que no tengamos comunicación con las otras demarcaciones. Que no haya convenio no quiere decir que las alcaldías no colaboren ni que el compromiso se quede sólo en palabras”, indicó la funcionaria.

El 14 de septiembre de este año, la alcaldía Cuauhtémoc firmó un convenio de colaboración con el MPI con el objetivo de generar condiciones necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en riesgo cuenten con el apoyo y atención tanto del gobierno capitalino como de la demarcación.

Foto: MPI-CDMX

Ciudad refugio

La Ciudad de México es una “ciudad refugio” para activistas y periodistas de otras entidades que se han visto desplazados de sus ciudades de origen debido a las amenazas o atentados. Incluso, según datos del Mecanismo de Protección federal, la capital mexicana es la entidad con más solicitudes para obtener las medidas de protección.

“La CDMX tiene altas solicitudes porque cuenta con una buena estructura de protección, además de que hay un gran número de colectivos y asociaciones civiles que nos reportan este tipo de agresiones contra periodistas”, indicó Ledesma Rivera.

A la fecha, el Mecanismo de Protección realizó capacitaciones especializadas a 45 servidores públicos pertenecientes a la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), la Comisión de Búsqueda, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Copred.

En los últimos tres años, 54 periodistas y defensores de derechos humanos han accedido al Mecanismo de Protección; sin embargo, éste ha ido a la baja, pues en 2018 lograron obtener la protección 18 comunicadores; en 2019, 23, y en lo que va de este año la cifra bajó a únicamente 13.

Aumenta 45% agresiones a periodistas

El integrante de la organización Artículo 19, Sebastián Salamanca, indicó que el contexto nacional para los periodistas es desalentador, y explicó que en comparación con el año pasado, este 2020 registra un aumento de 45% en las agresiones hacia los comunicadores.

“Nos preocupa que en algunos territorios de la República se consolidan zonas de silencio, en donde el crimen organizado presiona a la prensa para que deje de cubrir hechos periodísticos”, señaló, y recordó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los periodistas “sicarios de la información”.

“En el gobierno de Morena en la Ciudad de México no vemos un compromiso contundente por brindar protección y prevenir las agresiones que suceden contra periodistas. El Mecanismo de Protección local puede tener personas comprometidas al interior, pero hace falta un desarrollo institucional más amplio y necesita mucho más que la buena voluntad. Lo que hace falta es que exista un mecanismo robusto, con dientes y con un número mayor de funcionarios”, demandó.

De acuerdo con Artículo 19, en lo que va del año cinco periodistas han sido asesinados. Esto, sin contar el homicidio de Israel Vázquez, asesinado durante una cobertura en Salamanca, Guanajuato.

