Critican estrategia de Código QR en espacios cerrados

Especialistas criticaron el sistema obligatorio de identificación de contagios en espacios cerrados, a través de un Código QR, que impulsará el gobierno capitalino desde esta semana.

Además, en redes sociales han surgido dudas sobre este programa, pues se argumenta que se puede vulnerar la privacidad de los usuarios y sus datos personales, ya que cada persona deberá escanear desde su celular este código y esta información irá a parar a la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

“Yo no pienso entregar información sensible a Pepe Merino, mejor compro en un tianguis”, “No es por amargarles el puente, pero en nuestro país no hay garantías de privacidad de nuestros datos, si creen en los santos reyes están bien jodidos”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en contra de esta medida que arranca el 18 de noviembre.

Además, Hace unos meses, ESET Latinoamérica explicó que todas las aplicaciones que utilicen un código QR pueden sufrir robo de datos.

Los establecimientos deberán registrarse en medidassanitarias.cdmx.gob.mx; imprimir el código QR de su establecimiento y pegarlo en la entrada para el registro de clientes.

Al respecto, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia en la UNAM, expuso que siempre será importante que se planteen estrategias que busquen combatir la epidemia; sin embargo, esta identificación de contagios en espacios cerrados a través del Código QR, sólo se centra a las personas que vayan a estos lugares y tengan celular.

Pruebas Covid. / Foto: Cuartoscuro

“Este programa aplicará sólo a quienes tengan teléfonos inteligentes y quienes visiten los lugares estos lugares. Se limita a la gente que tenga la capacidad de usarlo y que esté familiarizado con estos sistemas, va ser útil para algunos sectores, pero por ejemplo en un mercado público debe haber estrategias para darle seguimiento a los casos”, comentó a Publimetro.

Sobre las pruebas rápidas que también se empezarán a realizar, precisó que son un buen instrumento para frenar los contagios, pues los análisis en laboratorio pueden tardar uno o dos días, tiempo en que una persona puede contagiar a otras.

En este sentido, el analista de datos Mario Romero, expuso que esta estrategia no va a funcionar porque no se puede implementar un sistema de rastreo de contactos si la mayoría de las infecciones no son detectadas por falta de pruebas.

Ademas, dijo, aunque diga 'obligatorio' en la realidad será un sistema opt-in porque la mayoría de los establecimientos no tendrán la capacidad, ni muchos la voluntad, de obligar a que sus clientes escaneen un código QR para ingresar.

“Existen mejores soluciones para esto. Google y Apple publicaron aplicaciones libres y gratis para rastreo de contacto en sus respectivas plataformas. Pero, de nuevo, estas solo pueden ser útiles en un contexto donde se detecta un alto porcentaje de infecciones mediante pruebas”, indicó.

Los lugares cerrados como restaurantes y plazas comerciales deberán colocar este código. / Foto: Especial

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 (ENDUTIH) en México hay 86.5 millones de usuarios de telefonía celular. Nueve de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente (smartphone).

Así lo dijeron:

“Estamos tratando de ser inclusivos, evidentemente entendemos que va a haber cierta población, especialmente adultos mayores, que no tienen celular, pero creemos, la verdad, que es la minoría de las personas que van a asistir a un restaurante o un espacio cerrado, y así lo entendieron ayer de las cámaras de la industria de los restaurantes”, Eduardo Clark, director General de la ADIP

“Si la ciudadanía no cumple los lineamientos que ya están bien establecidos por las autoridades (uso de cubrebocas, sana distancia, etc), pues va a seguir habiendo contagios. Ahora se suman estas nuevas herramientas, hay que ver el impacto que tienen y evaluarlo para saber si están funcionando… Debemos de confiar en la ciudadanía, no hay de otra: la apidemia se detiene en la comunidad”, Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM contra el Covid-19.

