Manuel Merino renuncia a la presidencia de Perú tras las protestas y enfrentamientos que dejaron dos fallecidos

Gas lacrimógeno, piedras y fuegos artificiales volaron por la plaza San Martín del centro histórico de Lima el sábado por la noche, cuando agentes de policía antidisturbios se enfrentaron a miles de manifestantes por sexto día consecutivo, mientras continúan las protestas contra el nuevo gobierno de transición liderado por el recién juramentado presidente Manuel Merino tras la decisión del Congreso de destituir al expresidente Martín Vizcarra.

somos la generación que lograra grandes cosas, que nos hacemos escuchar en vez de quedarnos callados MERINO NO RENUNCIÓ NOSOTROS LO BOTAMOS pic.twitter.com/v3xtZkHFLv — Jess✨🇵🇪 (@Jessoft19) November 15, 2020

Los manifestantes, cubiertos con escudos, arrojaron fuegos artificiales y piedras a la policía, mientras que los agentes respondieron disparando perdigones contra los manifestantes.

Los paramédicos ayudaron a dos manifestantes afectados por los gases lacrimógenos y trasladaron a un joven herido que estaba sangrando mientras otro condenaba la acción. "¿Que no nos atacan [los policías]? ¿Que no meten perdigón? ¿Que no nos disparan? Mira, mira lo que hacen, mira lo que hacen", dijo un manifestante.

🎥🛑En #Peru ayer fue la segunda movilización más intensa en los seis días de nuevo Gobierno: tras conocerse la muerte de 2 manifestantes, 13 ministros del Gobierno renunciaron a su cargo y 10 horas después el GOLPISTA Merino, la gente exige deje su escañopic.twitter.com/OMTr0AcBf2 — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 15, 2020

Varias organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por el impacto de las recientes protestas.

Las autoridades dijeron que al menos dos manifestantes murieron tras recibir disparos, y al menos 10 resultaron heridos. Alrededor de 30 han sido detenidos, según medios locales.

El nuevo gabinete prestó juramento el jueves. Nueve de los miembros del gabinete de Merino renunciaron el sábado por la noche y se convocó una sesión de emergencia para discutir la renuncia del propio Merino.

El Congreso peruano votó abrumadoramente para destituir a Vizcarra por acusaciones de que ha aceptado sobornos, lo que él niega. Los medios peruanos han señalado que 68 de los 130 miembros del Congreso de Perú están bajo investigación por cargos que incluyen abuso de poder, corrupción y homicidio.

#Peru Preciso momento en que los manifestantes de la Plaza San Martín, en bicicletas, se enteran que Merino ha renunciado a la presidencia. pic.twitter.com/N35VoE2m7K — Oscar García (@space_godzilla) November 15, 2020

Merino se enfrenta a cargos por haber intentado obtener ilegalmente el apoyo de los militares en el Congreso para asegurar la destitución de Vizcarra. La votación, que se produjo semanas después de un intento previo de juicio político, fue una sorpresa para muchos, ya que Perú tiene elecciones presidenciales programadas para abril de 2021.

Merino presenta su renuncia

Finalmente tras varios días de protestas y enfrentamientos el recién nombrado presidente Manuel Merino presentó su renuncia de manera irrevocable a través de un comunicado donde informaba de su decisión.

El presidente interino de Perú presentó su renuncia a casi una semana de obtener el cargo / AP

"Yo, como ustedes, quiero lo mejor para este país" mencionó el político en su comunicado.

EL PUEBLO SACÓ A MANUEL MERINO EN CINCO DÍAS pic.twitter.com/nm3VjSNXYM — Diario La República (@larepublica_pe) November 15, 2020

