Cultura.- Chris Pratt y Vin Diesel se unen a Thor: Love and Thunder

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Taika Waititi sigue completando la lista de selectos invitados que se unirán a Thor en su cuarta aventura en solitario: Love and Thunder. Tras confirmarse el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyria, y la incorporación de Christian Bale como un villano sin revelar, ahora dos de los Guardianes de la Galaxia más célebres han sido confirmados para acompañar al Dios del Trueno.

Según informa nme.com, el actor Chris Pratt, que interpreta al líder de los Guardianes Star-Lord, ha sido confirmado oficialmente para la película protagonizada por Chris Hemsworth. Esto concuerda con la idea de que Love and Thunder comenzará inmediatamente después del final de Vengadores: Endgame, con Thor acompañando al variopinto grupo de héroes espaciales en su misión para encontrar a Gamora.

Con Pratt a bordo del proyecto, lo más lógico es pensar que no llegará sólo, sino que le acompañarán otros miembros de los Guardianes de la Galaxia, como Groot (Vin Diesel), Rocket Racoon (Bradley Cooper) o la propia Gamora (Zoe Saldana). Por el momento Marvel no ha confirmado a ninguna otra estrella, pero los últimos comentarios de Diesel podrían sugerir el regreso del entrañable hombre árbol.

Recientemente se ha visto al protagonista de Bloodshot, que ya trabaja en su secuela, en Sidney, Australia, donde también se encuentra Natalie Portman, presuntamente asistiendo al proceso de pre producción de Love and Thunder. Esto de por sí no es una prueba concluyente, pero si se le suman los comentarios de Diesel respecto al regreso de Groot, las posibilidades de acompañar a Thor aumentan considerablemente.

"Estoy deseando que James Gunn comience Guardianes de la Galaxia 3", dijo en una entrevista durante la promoción de Bloodshot. "Ahora está con The Suicide Squad, pero pronto se embarcará con el Vol. 3. Y con Thor también. El director me dijo que Love and Thunder incorporará a varios de los Guardianes de la Galaxia", añadió.

Teniendo en cuenta que la última vez que se vio a Thor al final de Endgame iba acompañado de todos los miembros de los Guardianes, lo más probable es que en las próximas semanas se confirme al resto del reparto, que como mínimo tendrán un cameo en la próxima odisea espacial -y posiblemente la última- del heredero de Asgard.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 11 de febrero de 2022.