Cultura.- El español Francisco Brines, Premio Cervantes 2020

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El español Francisco Brines ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2019, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros.

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en un acto celebrado en la Secretaría de Estado de Cultura. El jurado ha calificado a este poeta intimista de la generación del 50 como "maestro de la poesía española actual y magisterio reconocido por todas generaciones que le suceden", al tiempo que ha destacado que su obra poética "va de lo carnal a lo metafísico y espiritual", subrayando su "aspiración de belleza e inmortalidad".

"Ha sido una conversación muy breve, ya que tiene una edad muy avanzada, pero se ha emocionado y me ha hecho emocionarme", ha explicado el ministro, para luego pasar a leer un fragmento de un poema del premiado, 'El otoño de las rosas'. "Es un gran premio y ha sido una decisión sabia y justa para reconocer la importancia enorme de un gran poeta español", ha añadido Uribes.

El Cervantes, considerado el Premio Nobel de las letras castellanas, galardonó el pasado año al poeta catalán Joan Margarit. Con este premio se ha roto la alternancia tradicional del galardón.

Si bien existe una norma no escrita por la cual el Premio Cervantes recae cada dos años en un autor español, en la edición de hace dos años se rompió, ya que fue galardonada una autora latinoamericana –Ida Vitale– tras el premio de 2017 para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. En esta ocasión, ha ocurrido un hecho similar, con dos escritores españoles galardonados consecutivamente.

"Yo tenía la idea de esa regla no escrita, pero cuando he ido a lo escrito no se ha cumplido. Ya ha habido tres años consecutivos de escritores latinoamericanos y otros tres consecutivos de españoles. Lo importante es que tenemos a un enorme poeta reconocido hoy y que es una persona entrañable", ha afirmado, para luego resaltar que el jurado también ha sido "paritario".

Debido a la amenaza de la pandemia del coronavirus, se desconoce si la entrega del Premio Cervantes tendrá lugar, como todos los años, el 23 de abril en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que suele estar presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia.

DOS CEREMONIAS DEL CERVANTES

La celebración de este año con Joan Margarit supuso la primera vez en la historia del galardón –en marcha desde el año 1976– que no tuvo lugar en esa fecha, coincidiendo con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes. En lugar del acto, los Reyes mantuvieron ese 23 de abril una charla con Margarit, debido a que todavía había un confinamiento nacional.

No obstante, Uribes ha adelantado que, previsiblemente, habrá dos ceremonias el próximo año, una de ellas para Margarit. "Son dos premios diferentes y los dos premiados merecen ese reconocimiento personal", ha destacado, si bien ha recordado que dependerá de la evolución de la pandemia.

"Tenemos todavía que hacer el reconocimiento público y la entrega a Margarit. No hemos podido hacerlo por la pandemia, que nos complica mucho los actos públicos. (Lo de Margarit) está pendiente y en cuanto las condiciones lo permitan, se hará", ha señalado el ministro.

PALMARÉS DEL CERVANTES

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Ida Vitale (2018), Sergio Ramírez (2017), Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 40 premiados: 20 españoles y otros 20 hispanoamericanos. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Hasta el momento, solo cinco mujeres han sido galardonadas con el Cervantes en sus 40 años de historia: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y la uruguaya ida Vitale (2018).

BIOGRAFÍA DE BRINES

Nacido en Oliva, Valencia, en 1932, Francisco Brines, tras estudiar el bachillerato en los jesuitas de Valencia, hizo la carrera de Derecho en Deusto, Valencia y Salamanca, donde se licenció. Posteriormente cursó estudios de Filosofía y Letras en Madrid, y durante dos años fue lector de español en Oxford. En los últimos años ha residido, indistintamente, en Madrid y Valencia.

Su obra trasluce coherencia y constancia, y, a la vez, sutiles transformaciones. Así, la lucidez precoz del primer libro, Las brasas' (1960), Premio Adonais 1959, da paso a los poemas histórico-narrativos que conforman 'Materia narrativa inexacta' (1965) y al sinuoso y reflexivo 'Palabras a la oscuridad' (1966), Premio de la Crítica. 'Aún no' (1971) abre caminos nuevos, como la sátira y un desgarrado existencialismo que preconiza la visión desengañada y a la vez metafísica de 'Insistencias en Luzbel' (1977).

Con 'El otoño de las rosas' (1986), Premio Nacional de Poesía, recobra Brines la transparencia El poeta Francisco Brines ocupa el sillón X mayúscula que dejó vacante a su muerte el dramaturgo Antonio Buero Vallejo y la diafanidad para culminar con la luminosidad otoñal de su postrer libro, 'La última costa' (1995), en el que alcanza unas difíciles desnudez y pureza expresivas.

Como reconocimiento a toda su labor poética, Francisco Brines fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras, que otorga el Ministerio de Cultura.