Ex delegado en Tabasco se flagela para evidenciar falta de apoyos por inundaciones

El ex delegado de la colonia Las Gaviotas, en Tabasco, William Morales Alejo, protestó frente a la explanada del palacio de Gobierno en Villahermosa, por la falta de apoyos por parte del Gobierno federal y estatal, ante las inundaciones que en los últimos días azotaron al estado.

En un video difundido por el periódico Reforma, se deja ver como el ex funcionario reclama al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el no apoyar a diversas colonias de su localidad ante los problemas de inundaciones y con el fin de que el video fuera difundido a nivel nacional, se dejó golpear la espalda con un látigo en varias ocasiones.

Como parte de las criticas hacia Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones, William Morales denunció que el Ejército no actuó durante cerca de 12 días, siendo tras la visita del presidente, cuando la ayuda a las familias afectadas comenzó a llegar, motivo por el cual cuestionó la tardía atención por parte de las autoridades.

“Trajeron soldados de papel, nunca metieron ninguna lancha, miles de familias quedaron atrapadas, nunca llevaron ni una lata de atún. Apenas antier que vino el Presidente de la República, el Ejército empezó a repartir en zonas en donde el agua llegaba hasta el tobillo, no se me hace justo, esperé la llamada de ellos, porque esta gente esta sufriendo”, explicó.

Por otra parte, conforme se fue acercando el momento de castigarse con los látigos sobre la espalda, el ex funcionario afirmó que el gobierno de AMLO no cumple con lo que se dice todos los días en las mañaneras desde Palacio Nacional.

“Yo no sé si este Gobierno carece de humanización, pero no se vale Tabasco, no se vale México, que te vendan un discurso en las mañaneras donde todo marcha bien en Tabasco, es mentira, día 12 y apenas ayer empezaron a llegar las ayudas”, agregó.

