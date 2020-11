Fútbol/Selección.- Neuer: "Sergio Ramos tiene mucha presión en su club y en su selección"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, ha asegurado que llega con "muchas ganas" de enfrentarse este martes a España, una de las "mejores selecciones del mundo" que está capitaneada por Sergio Ramos, jugador que viene de fallar dos penaltis y que "tiene mucha presión en su club y en su selección".

"Mañana jugamos contra una gran selección, una de las mejores del mundo, en un partido que es una final para los dos equipos. Llegamos con la ventaja de ser primeros de grupo y con muchas ganas de disputar este partido", dijo Neuer ante la prensa en Sevilla, sede de este partido de la Liga de Naciones.

Preguntado por la posibilidad de que Ramos le lance un penalti, después de su doble fallo ante Suiza, recordó que ya se ha enfrentado "muchas veces" al andaluz. "Nos conocemos bien y ya me ha tirado algún penalti. Evidentemente es un gran jugador que tiene mucha presión en su club y en su selección", subrayó.

En cuanto a la posición de guardameta, donde Luis Enrique Martínez está rotando con asiduidad, el jugador del Bayern apuntó que "en España siempre ha habido tradición de grandes porteros". "Da igual quien juegue, todos son muy buenos y juegan en equipos muy buenos", recordó.

Respecto al rendimiento de la selección alemana, subrayó que están "contentos con los últimos partidos y la trayectoria reciente". "Somos un equipo nuevo, con jugadores jóvenes, y todavía tenemos mucho que trabajar", indicó.

Cerca de cumplir su centenario con la 'Mannschaft' -lleva 95 partidos-, Neuer aseguró que no se fija en los números. "He disputado muchos partidos a lo largo de mi carrera y estoy contento de seguir jugando al máximo nivel. No llevo la cuenta de los partidos que he jugado, lo único que quiero es disfrutar y ayudar a mi selección", finalizó.