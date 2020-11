Fútbol/Selección.- Rodri: "Somos una selección joven y en maduración, pero que crece a pasos agigantados"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández no duda que los que los buenos resultados terminarán por aparecer porque son un equipo "joven y maduración, pero que crece a pasos agigantados", y no escondió que el duelo ante Alemania por estar en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones será "una gran prueba" para ver su actual nivel.

"No sabemos lo que nos falta. Nosotros competimos y trabajamos el poco tiempo que nos deja el calendario, a lo mejor nos falta obtener mejores resultados, pero personalmente creo que vendrán con el tiempo porque somos una selección joven, en maduración, pero que crece a pasos agigantados. Cuanto más tiempo pasemos juntos mejor versión se verá", subrayó Rodri en rueda de prensa previa al duelo de este martes ante Alemania en Sevilla.

El madrileño dejó claro que no le parece "tan importante" la falta de gol del equipo porque "el caso es ganar los partidos". "Ahora mismo, con el nivel de las selecciones, los partidos se decantan por detalles y yo tampoco veo al resto metiendo muchísimos", comentó.

"Es una tarea pendiente, pero lo más importante es que estamos bien en el juego y en la toma de decisiones. Hemos jugado partidos contra selecciones muy potentes y no hemos conseguido ganar, pero ellos tampoco. No está habiendo resultados abultados porque el gol cada día está más caro y en nuestro caso es tarea de todos", añadió.

El jugador del Manchester City también ve "bueno" que se les esté exigiendo "siempre al máximo" pese a la juventud que hay en el equipo. "Pero que no nos penalice tampoco", aclaró antes de enfrentarse a una "gran selección" frente a la que irán a ganar.

"Vamos a paso a paso, pero no nos queremos confundir porque lo que importa es tener nuestra identidad y afrontar cada partido como una final y si no se da que no sea por no haberlo dado todo, porque dando todo lo que tenemos podemos plantar cara a cualquier selección", recalcó Rodri.

El mediocentro espera "una Alemania fuerte" y un "partido supercomplicado y exigente". "Nos va a llevar al límite y es una gran prueba para ver dónde estamos ahora mismo. Es como una pequeña final y lo que nos podemos encontrar en la EURO si llegamos a las fases finales", apuntó.

En este sentido, advirtió que Luis Enrique "no discrimina entre torneos" y que le da toda la importancia a esta Liga de Naciones. "Queremos ganar esta competición porque es el camino a seguir para llegar lo mejor posible a esa EURO", admitió el internacional.

Finalmente, sobre su posición en el campo y su papel en la presión tan arriba, reconoció que es exigente porque "hay mucho espacio cuando quieres apretar arriba y arriesgas un poco". "Nuestra mentalidad es que ganamos más de lo que perdemos. Es a lo que queremos jugar, en campo contrario y coger el balón rápido, pero eso demanda una gran exigencia de cada puesto y en mi caso y el de 'Busi' (Busquets), el equilibrio nos obliga a estar muy centrados", sentenció.