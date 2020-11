Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Queremos acabar con buen sabor de boca porque desde la victoria se construye mejor"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La selección española Sub-21 cerrará este martes (18.45 horas/Cuatro) en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella (Málaga) la fase de clasificación para la Eurocopa de 2021, con un duelo ante Israel, "un rival muy duro" para el seleccionador Luis de la Fuente y ante el que quieren dejar "buen sabor de boca" y con victoria porque desde ahí "se construye mejor".

"Es un partido muy importante porque desde la victoria se construye mejor. Queremos dejar un buen sabor de boca. Nos enfrentamos a un rival muy duro, queremos terminar ganando y sacar mejores números que en el anterior Europeo. Es nuestra responsabilidad mejorar día a día", recalcó De la Fuente en rueda de prensa.

De momento, la actual campeona lleva ocho victorias y un empate, fruto del "talento y la capacidad de los futbolistas". "Eran un grupo muy bien avenido, fomentamos ese espíritu y hemos ido dando pasos. Hemos progresado mucho y el equipo ha dado mejores sensaciones", apuntó, insistiendo en que "el éxito es de los jugadores, que maduran".

"De aquí a marzo tienen un margen de mejora importante. Creo que tenemos un equipo para poder competir por lo máximo. Damos muchísima importancia a terminar de la mejor forma posible, de ver que sigue creciendo el equipo, de que somos cada día mejores", remarcó.

"Lejos de valorar a los posibles rivales tenemos que sentirnos muy importantes y capacitados para luchar por todo. No sé si seremos favoritos o no, yo no me considero, me siento preparado para competir con un equipo de garantía e ilusionado de nuevo por repetir el título", señaló sobre las opciones de reeditar título.

De la Fuente se mostró feliz de la buena imagen dada el jueves pasado ante las Islas Feroe porque dejó claro que según tienen "oportunidad de convivir, entrenar y jugar partidos vas consolidando esa idea de equipo, cerrando el círculo de jugadores que puedan estar en futuras convocatorias".

"Sí veo el crecimiento del equipo como tal. La base la tenemos, pero no quiero aventurarme a hacer un pronóstico de cuántos jugadores podrían estar. Hay tantas circunstancias que pueden influir lejos del estado de forma que de esos 23 jugadores se suman otros seis o siete, y de esos 30 saldrán los 23 que estarán en el Europeo", añadió el seleccionador.

Este, "feliz" de ver como jugadores que ha entrenado dan el salto a la Absoluta porque "es el mayor de los reconocimientos" al trabajo que hacen, advirtió que exige a Brahim Díaz porque sabe que puede darle "mucho más", y que Bryan Gil, de los mejores en el último partido, "tendrá sitio en la selección y cualquier otro equipo si sigue con esa progresión".

Sobre uno de los nuevos, el realista Roberto López, el riojano cree que les da "muchas posibilidades porque es muy polivalente". "Tiene gol, llegada, puede jugar de segundo delantero. Es importante que tenga minutos, que siga madurando y siga viviendo diferentes experiencias. Creo que cerca del área puede ser muy eficaz, y el otro día lo demostró", admitió.

De momento, habrá que ver la apuesta del técnico para este último encuentro ya hasta la Eurocopa de finales de marzo y ante una Israel, que se juega sus pocas opciones de clasificarse como segunda tras no ganar su 'final' de la semana pasada ante Macedonia del Norte (1-1), pero que llega avalada por haber sido la única del grupo en haber arañado un empate ante la actual campeona continental.

El pasado jueves, ante las Islas Feroe, De la Fuente dio alternancia a la portería y en esta ocasión podría volver Josep Martínez, además de otros jugadores como Hugo Guillamón, Moncayola u Óscar Rodríguez, mientras que arriba, su gol, podría hacer que Roberto López fuese el '9' elegido en esta ocasión. FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Martínez; Pedro Porro, Guillamón, Hernando, Pedrosa; Óscar Rodríguez, Moncayola, Pedri; Brahim, Roberto López, y Bryan Gil.

ISRAEL: Tzur; Gropper, Blorian, Arad, Cohen; Altman, Broun, Karzev; Abada, Almog y Yosefi.

–ÁRBITRO: Rohit Saggi (NOR).

–ESTADIO: Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

–HORA: 18:45/Cuatro.