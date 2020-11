México.- López Obrador insiste en que su Gobierno está libre de corrupción ante las críticas de la oposición

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido este lunes en que su Gobierno está libre de corrupción e impunidad y ha recalcado que cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

"El presidente no roba, tenemos cero corrupción, cero impunidad, era mucho lo que se iba por el caño de la corrupción, una gran sangría; ahora todo eso se ahorra y nos permite financiar el desarrollo", ha manifestado el mandatario en una rueda de prensa diaria.

López Obrador ha recordado así que cuenta con "el apoyo del pueblo" pese a que las manifestaciones en su contra por parte del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) se han extendido durante dos meses. La plaza en la que han tenido lugar las manifestaciones, la del Zócalo, será desalojada durante los próximos días dado que al movimiento le "faltan recursos", según el presidente.

Este fin de semana FRENAAA anunció el fin de la acampada tras casi dos meses de protesta, pero las tiendas de campaña continúan en su lugar, al parecer debido a discrepancias internas.

"No nos han sacado del camino ni la pandemia ni la crisis económica, estamos avanzando hacia la transformación", ha afirmado antes de aseverar, por otra parte, que está dispuesto a dejar la Presidencia "si la gente dice que me vaya". "En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita", ha recalcado.

Asimismo, ha expresado que no podría gobernar sin el apoyo de los ciudadanos y ha reconocido que no tiene sentido seguir en el cargo "por afán individualista". No obstante, ha criticado la celebración de protestas en plena pandemia de coronavirus y ha garantizado que si el FRENAAA cumple con su promesa de abandonar la plaza no hará llamamiento alguno para celebrar el segundo aniversario de su Gobierno.

"Nos gustaría mucho llamar al pueblo para reunirnos, pero no podemos por la pandemia y la necesidad de guardar la sana distancia y cuidar a la gente", ha manifestado antes de expresar su confianza a que los mexicanos cumplan con sus responsabilidades para combatir la COVID-19.