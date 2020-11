VÍDEO: Fútbol/Selección.- Sergio Ramos: "Si no me sintiese capacitado para el reto de un penalti se lo dejaría a otro"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El defensa y capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, afirmó que, tras fallar dos consecutivos el pasado sábado ante Suiza, no dudaría en dejar lanzar a un compañero el próximo penalti si no se sintiese "capacitado para ese reto", mientras que no se puso fecha de caducidad de cara a alargar su récord de internacionalidades si siguen "intactas las ganas y la alegría" de seguir enfundándose la 'Roja'.

"Al final si no lo tuviese enfocado de esa manera dejaría de ser yo. Todo es un estado de ánimo y confianza en ti mismo, y si no me sintiese capacitado para ese reto dejaría a otro compañero", aseguró Ramos este lunes en una entrevista a los medios oficiales de la selección.

Además, el de Camas se mostró feliz por su récord de 177 internacionalidades para ser el europeo que más veces ha jugado con su selección, superando "a un grande y a una leyenda como Buffon". "Es algo muy gratificante que después de tantos años y de tantos sacrificios, acabes recogiendo la recompensa y esos retos que, aunque sean individuales, acaban teniendo una importancia mayor", expresó.

"Nunca imaginas que puedas llegar a una cifra tan alta", reconoció el andaluz, que no se pone una cifra. "Es mi cabeza. Mientras mi físico me aguante, y sobre todo lo haga mi cabeza, y sigan intactas esa alegría, esas ganas y la ilusión de querer seguir viniendo con la selección y de vestir esta camiseta, voy a seguir", añadió Ramos, para el que esta longevidad "es cuestión de perseverancia y constancia".

El partido 178 debe llegar este martes contra Alemania en un "partido único, una final". "Nos jugamos estar en la 'Final Four' y qué mejor manera que hacerlo dependiendo de nosotros, de saber que tenemos que ganar y hacerlo ante una grandísima selección, favorita para ganarlo siempre todo. Es una oportunidad única de demostrar lo que podemos hacer y hacia donde queremos ir", remarcó.

Y este duelo será en Sevilla, un lugar especial para él. "Siempre volver a casa es una alegría tremenda. Siempre que piso Sevilla me cambia el estado de ánimo y me sale una alegría mayor de la que suelo tener siempre", confesó.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/deportes/525558/1/sergio-ramos-si-no-me-sintiese-capacitado-reto-penalti-dejaria-otro

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06