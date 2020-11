Morelos perdió con Cuauhtémoc Blanco, reconoce Morena y pide una disculpa

Integrantes de Bases de Morena en Morelos, quienes se autoproclaman como una dirigencia alternativa en la entidad, reconocieron que el apoyo que dieron para que Cuauhtémoc Blanco fuera gobernador fue parte de una estrategia electoral con la que salieron perdiendo.

Javier Orihuela, integrante de ese grupo de militantes, asumido como una dirigencia estatal alterna, dijo que el objetivo fue que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, a pesar del costo que tuvo para Morelos tener un gobernador como el exfutbolista.

“Fue un fenómeno nacional, fue parte de una estrategia en la que, reconocemos, Morelos, los morelenses, salimos perdiendo, pero fue una estrategia nacional que nos permitió llevar a la Presidencia a López Obrador. Ahora nos toca a nosotros, como bases de Morena Morelos, limpiar, corregir todo ese proceso, que, repito, valdría la pena hacer un reconocimiento y pues una disculpa a toda la ciudadanía morelense porque efectivamente no nos merecemos un gobierno estatal como el que hoy estamos padeciendo”, dijo Orihuela.

En conferencia de prensa, el grupo de militantes del Morena insistieron en que el proceso de designación de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales del próximo proceso electoral debe ser asumido por la dirigencia nacional del partido, pues el actual comité estatal venció su periodo legal.

El mandatario sigue siendo el peor evaluado. / Cortesía.

Aseguraron que a través de Gerardo Albarrán, el presidente estatal de Morena, el grupo de Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos del gobierno federal, intenta acaparar las candidaturas para el 2021.

“Efectivamente (Rabindranath) tiene el control, si le podemos llamar control a esa inactividad, no sé si le podemos llamar control a esa falta de atención, falta de sensibilidad, esa falta de trabajo, esa falta de organización, no sé si eso se a control, yo creo que es descontrol, una deshonestidad con el cumplimiento de sus responsabilidades para las cuales se les da dinero, se les paga”, criticó.

Y complementó: “Y aún así quieren imponer candidatos y nosotros como bases de Morena Morelos vamos a cortar de raíz esa falta de democracia para que haya un proceso electoral incluyente y que no echen raíces gente deshonesta porque no queremos que próximamente Morena se transforme en un PRI, y desde ahorita estamos dando esa lucha. Estamos exigiendo que las elecciones en Morelos sea el Comité Ejecutivo Nacional el que tenga una comisión y haya piso parejo, desde luego hoy requerimos y vamos a vigilar que la gente que participe como candidato no tenga antecedentes, ningún antecedente de deshonestidad”, expresó.

Cabe recordar que desde agosto militantes de Morena tomaron las instalaciones de la dirigencia estatal para exigir la renovación del Comité Directivo Estatal. Tras no obtener respuesta, los disidentes crearon un comité alterno que comenzó a operar desde el exterior de las oficinas.

El gobernador le ha fallado a los morelenses, señala la dirigencia alterna de Morena en la entidad. / Foto: @cuauhtemocb10

“Ya somos una dirigencia alterna frente a la incapacidad del Comité Estatal y de Gerardo Albarrán de dirigir el partido Morena, Bases de Morena Morelos es la Dirección alternativa ante la falta de dirigentes comprometidos con la Cuarta Transformación en Morelos”, dijo Orihuela.

