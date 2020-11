Desconecta.- Esta perrita consigue hacer reír a su dueña con su estilo único para sentarse

MADRID, 17 nov. (EDIZIONES)

Esta Silken Windhound de un año y medio, de Wisconsin, consigue hacer reír a su dueña con la extraña manera que tiene de sentarse en el sofá.

La perrita Cleo tiene las patas muy largas y la extraña costumbre de sentarse en el sofá estirándolas en una posición que a su dueña Claire Puissant, de 23 años, le hace mucha gracia.

Tal y como se puede ver en el vídeo, Cleo se sienta en el sofá y comienza a estirar las patas hasta lograr una postura casi humana, como si de una modelo posando para la cámara se tratase.

"Cleo es una perra muy "tonta", es extremadamente larga y delgada y siempre consigue hacerme reír, así que no me sorprendió mucho verla así sentada, pero me pareció más gracioso a medida que pasaba el tiempo", dijo Claire.

"Solo la he visto sentada así una vez y fue igualmente divertido", añadió.