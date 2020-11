Fútbol/Selección.- Löw: "España no nos ha dado ninguna opción de ganar el partido"

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, no puso ningún reparo a la contundente derrota encajada este martes ante España (6-0), "un gran equipo" que no les dio "ninguna opción de ganar" y que se aprovechó de que no mostrasen "intensidad" ni hicieran "casi nada bien".

"Hemos jugado contra un gran equipo, ha jugado muy bien y no nos ha dado ninguna opción de ganar el partido. Ha sido una noche en la no hemos hecho casi nada bien, y por eso hemos recibido este resultado", lamentó Löw en rueda de prensa.

El técnico apuntó que no pudieron ganar "casi ninguno de los duelos individuales" y que tampoco estuvieron "organizados". "España ha presionado muy arriba, lo que nos ha generado muchos problemas. Apenas hemos tenido oportunidades, no hemos mostrado apenas intensidad, ni hemos tenido casi la posesión", opinó.

"He visto muchas cosas buenas en todos los partidos de este año y confiamos en nuestros jugadores. Jugamos muy bien contra Ucrania, pero todo lo que habíamos hablado y lo que teníamos preparado no ha funcionado", añadió Löw.

El preparador de la tetracampeona del mundo cree que tiene "muchas posibilidades" por el equipo con el que cuenta, pero que deben "trabajar para mejorar". "No tenemos más partidos hasta marzo y es complicado poder mejorar estas cosas que hemos hecho mal", recalcó, pidiendo "reflexionar" sobre el partido realizado en La Cartuja y sin mostrarse preocupado por su futuro.