MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El 66 por ciento de los profesionales sanitarios de Argentina afirma que se aplicar√≠a la vacuna contra la COVID-19, seg√ļn los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Salud del pa√≠s.

Los resultados de la encuesta han sido dados a conocer este jueves por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que ha agregado que el 21 por ciento de los sanitarios no está seguro de si se la aplicaría y el 13 por ciento no se la pondría si estuviera disponible hoy.

En cuanto a los motivos para s√≠ aplic√°rsela, la encuesta –realizada a 4.321 sanitarios de 60 hospitales argentinos– revela que los tres m√°s citados son "porque forman parte de los trabajadores esenciales", "para proteger a la familia" y "por protecci√≥n personal".

"Cuando desglosamos las respuestas negativas, los trabajadores utilizaron distintos argumentos, como 'no tengo confianza en las vacunas', 'esperaría una segunda o tercera generación de la vacuna', 'podría generar riesgo a mi salud', 'no tengo confianza en los países que las fabrican', 'los casos pueden bajar solos' o 'que no es grave la enfermedad"", ha detallado Vizzotti.

La secretaria de Acceso a la Salud ha se√Īalado que la encuesta tiene valor "para conocer la percepci√≥n de los trabajadores de la salud y construir confianza", seg√ļn ha informado la agencia de noticias argentina T√©lam.

Hasta el momento, Argentina, el octavo pa√≠s m√°s golpeado por la pandemia del mundo y el segundo latinoamericano –detr√°s de Brasil– ha confirmado m√°s de 1,3 millones de personas contagiadas de la COVID-19, incluidas m√°s de 36.000 v√≠ctimas mortales a causa de la enfermedad.