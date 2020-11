Fallece hombre que cayó en una tumba durante el sepelio de su esposa en Guadalajara

Un hombre de 60 años de edad que acudió al panteón de Mezquitán al sepelio de su esposa, perdió la vida, luego que cayó dentro de una cripta que se encontraba en mal estado.

Los hechos ocurrieron la tare de este miércoles. Familiares mencionaron que el hombre se paró en una tumba que a simple vista no presentaba daños, pero la losa se venció por el peso del hombre y se colapsó, provocando la caída de este sexagenario en un pozo de siete metros de profundidad.

Elementos del cuerpo de bomberos de Guadalajara acudieron de inmediato al sitio del accidente e instalaron un sistema de poleas y de rappel para poder sacar a la persona, maniobras que demoraron más de una hora.











La labor de salvamento no fue sencilla, pues el resto de la losa que quedó colgando de la cripta amenazaba con colapsar, además de tratarse de un espacio angosto.

La persona fue sacada del pozo, pero presentaba múltiples fracturas y traumatismo craneoencefálico, lesiones que le costaron la vida cuando le daban maniobras de resucitación cardiopulmonar en la superficie.

El comandante de bomberos Guadalajara, Miguel Santana, explica que la tumba no estaba acordonada, pero estaba dañada por dentro:

“No se le veía daños, pero estaba por dentro totalmente fracturada, los ladrillos que estaban sosteniéndola estaban pulverizados básicamente, imposible ver desde afuera que estaba dañada. Por eso es que se le pide a la gente que no pise, que no pase, que no se siente sobre las criptas”.

Apenas el pasado 28 de octubre otro hombre resultó herido de gravedad al caer en otra cripta del mismo panteón. Según datos de la Dirección de Cementerios, hay más de tres mil 500 criptas en malas condiciones en el panteón de Mezquitán.