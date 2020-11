Fútbol.- Álvaro Cervera, sancionado cuatro partido por sus críticas arbitrales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha sido sancionado con cuatro partidos tras sus críticas arbitrales posteriores al partido que enfrentó a su equipo con el Granada, perteneciente a la quinta jornada de la Liga Santander, según decidió este miércoles el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"En la tarde de hoy, el Cádiz Club de Fútbol ha recibido notificación del Comité de Competición de la RFEF de la sanción al entrenador Álvaro Cervera de cuatro partidos, tras la resolución del juez instructor que se inició con la denuncia presentada por el departamento de integridad de la RFEF", informó el club andaluz.

"La entidad considera injusta y desproporcionada dicha sanción, por lo que ya está trabajando para llevar a cabo los recursos pertinentes, que demuestren que nuestro entrenador en ningún momento realizó ninguna manifestación contraria a la normativa vigente, y por supuesto lesiva ante estamento arbitral, al que hemos defendido y defenderemos siempre", finaliza el comunicado del Cádiz.

La sanción llega tras las palabras de Cervera en rueda de prensa: "Sólo hay tres personas que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. Con los medios que hay ahora… Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco. Vemos por televisión que hay partidos que se paran por revisar jugadas. Me gustaría saber y que me explicaran por qué no se para el nuestro por esta jugada", dijo.

Álvaro Cervera no podrá dirigir al Cádiz -sexto en el año de su vuelta a la élite–, en los próximos cuatro partidos, que serán ante la Real Sociedad, Elche, Barcelona y Celta de Vigo.