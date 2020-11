Fútbol.- Unai Nuñez: "Quiero estar en el Athletic y lo demuestro con el contrato sin cláusula"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El jugador del Athletic Club Unai Nuñez, que este martes renovó su contrato hasta 2025 y sin cláusula de rescisión, ha asegurado que pese a que en el pasado tuvo ofertas para salir del club, la "verdad" es que quería seguir y lo demuestra con un nuevo vínculo sin cláusula de rescisión.

"Siempre he querido estar en el Athletic y esta es la verdad; quería estar en el Athletic y aquí estoy. Demuestro, con el contrato nuevo sin cláusula, que el Athletic es donde quiero estar", aseguró en rueda de prensa.

El central aseguró que ha "reflexionado" y llegado a la decisión de que "siempre" quiso estar en San Mamés. "Ahora tengo que luchar por algo que siempre he soñado; jugar en el Athletic el máximo de minutos posibles", explicó.

"Hemos llegado al punto en el que el club y yo queríamos estar. Dije que quería quedarme en el Athletic, llevo aquí trece años y así voy a seguir", opinó y, sobre los momentos de dudas en que cambió de representante y tuvo ofertas para irse, reiteró: "Ha llegado todo a un mismo punto, que es renovar aquí".

Además, también explicó que no pensó nunca en ser el tercer central del equipo. "En ningún momento se me ha pasado por la cabeza el ser el tercer central, siempre he tenido la idea de intentar jugar el máximo, aunque el míster decidiera poner a otros. Me considero del mismo nivel que mis compañeros", argumentó.

"Claro que hablamos de ello con Garitano. Pero si el club no hubiese apostado por mí, no hubiéramos llegado a un acuerdo. Y se ha llegado a un acuerdo con todos, con el club y con el secretario técnico, y estoy muy feliz", añadió en este sentido.

De momento, en este arranque de temporada, está teniendo minutos pero no los ha aprovechado al máximo. "Han podido no ser mis mejores partidos, soy consciente pero hay tiempo para darle la vuelta. Seguiré trabajando para demostrar que estoy al mejor nivel cuando me den la oportunidad", se sinceró.

El central, que tenía fijado un blindaje de 30 millones de euros en la vinculación que finalizaba el 30 de junio de 2023, ha firmado ahora hasta 2025 y sin cláusula de rescisión, según informó el club rojiblanco.

Nuñez lleva en Lezama desde edad alevín (2007) y ha disputado ya 79 encuentros con la primera plantilla, en la que cumple su cuarta temporada.