Insiste Zapopan: no entregarán permisos para habitar la Villa Panamericana

Pese al anuncio de parte del titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) Iván Argüelles, que ya había comenzado la venta de departamentos y que estimaban que a más tardar en tres años se pusiera recuperar la inversión de este proyecto inmobiliario, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, retomó su dicho e insistió que el ayuntamiento que dirige no entregará los permisos de habitabilidad, es decir, los departamentos no podrán ser ocupados.

Esta situación se da a pesar que hubo desistimientos de los dos principales amparos que frenaban la ocupación de la Villa Panamericana.

“Los desarrolladores del proyecto no han cumplido requisitos y condiciones para obtener la habitabilidad del desarrollo ni han solicitado permisos de preventa de las unidades habitacionales. Ni siquiera han iniciado trámite alguno para tales efectos”, informó el ayuntamiento de Zapopan.

FOTO: Cortesía

El alcalde incluso lanzó una advertencia a potenciales compradores, explicándoles que adquieren con el riesgo que pierdan dinero y es una inversión de riesgo al no contar con estos permisos de habitabilidad, pues los compradores no podrán siquiera escriturarlas, muchos menos ponerlas en renta.

“Los desarrolladores no se han acercado para regularizar los pendientes que se tienen con la Villa Panamericana (…) vialidades, área de donación infraestructura hidráulica”. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan

"Incurrirían en un alto riesgo debido a que al no haber habitabilidad de la Villa Panamericana no les podrían escriturar esos departamentos que les vendan y entonces su dinero estaría en el lomo de un venado, estaría verdaderamente en una situación de riesgo. Nosotros no hemos dado ningún permiso de preventa”.

El alcalde señaló que ignoran la manera como se están vendiendo los departamentos y como es que el titular del Ipejal declaró esta situación, pues destacó que en el sitio no hay ninguna oficina de ventas.