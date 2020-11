México.- Cancún acogerá en marzo de 2021 la cumbre mundial del WTTC

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La vigésima edición de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), se realizará en Cancún, (México) del 23 al 25 de marzo de 2021.

El WTTC, que representa al sector privado global de viajes y turismo, realizará este evento, pospuesto por la pandemia, de manera híbrida (físico-virtual) con sesiones al aire libre para asegurar el distanciamiento social, aplicando los más avanzados protocolos de higiene y seguridad para garantizar la salud de los participantes.

El formato híbrido de la cumbre, incluirá un número aproximado de 1.000 participantes de manera presencial, y de forma virtual se estima una participación superior a los 20.000 registros, lo que permitirá a los interesados escuchar oradores internacionales.

Los organizadores aseguran que la cumbre global buscará establecer un consenso sobre la coordinación internacional para enfrentar esta pandemia y cualquier otra crisis, en asociación público-privada, y restaurar la confianza para viajar con seguridad.

Durante la cumbre el WTTC se presentarán cuatro iniciativas: contra la trata de personas, apoyo a las mujeres (estudiantes que inician su vida laboral, empleadas de corporaciones para asegurar igualdad de oportunidades y dueñas de pymes, con accesos a créditos y capacitación), sustentabilidad y agenda digital.

En ediciones anteriores, la cumbre ha contado con la participación de los ex presidentes de Estados Unidos Barack Obama y Bill Clinton; el ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron; el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, entre otros.