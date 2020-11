México.- López Obrador asegura que "no hay nada oculto" en la retirada de los cargos por parte de EEUU contra Cienfuegos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este miércoles que "no hay nada oculto" en la retirada de los cargos por parte de la Justicia estadounidense contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

El mandatario ha trasladado además las palabras del propio ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, que ha secundado esta idea y ha insistido en que "no es un acuerdo de impunidad".

"Es por tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación se mantenga sobre la base de respeto a la soberanía y la jurisdicción mexicana", ha aseverado el presidente, que ha indicado que "quien resulte responsable debe ser procesado ante la autoridad mexicana".

Así, ha agradecido a Estados Unidos que haya rectificado sobre el caso Cienfuegos. "Hay que esperar a que la jueza decida sobre esta petición, no hay nada a cambio, nosotros no establecemos compromisos que afecten nuestros principios, es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento", ha matizado, según informaciones del diario 'Milenio'.

"Yo quiero agradecer al Gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar; no significa impunidad, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que nos envían elementos de prueba", ha sostenido.

Además, ha recalcado que el Gobierno no permitirá injusticias para "ningún mexicano". "Si la Fiscalía, al reponerse el procedimiento, encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga", ha dicho. Asimismo, ha recordado que "lo dijo desde el principio: la conducta de un militar, por muy importante que sea, no debe manchar a toda una institución".

A través de un comunicado conjunto con la Fiscalía de México, el fiscal general de Estados Unidos, Williamn Barr, explicó el martes que Washington ha preferido no solicitar "cargos penales" contra Cienfuegos "en reconocimiento de la sólida asociación policial" entre ambos países.

"Con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de desestimar cargos penales contra el exministro Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana", dice el comunicado.