Estados Unidos.- Google se asocia con BBVA y otros 10 bancos en EE.UU. para lanzar cuentas bancarias

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El gigante tecnológico Google ha anunciado una alianza con 11 bancos en Estados Unidos, entre ellos BBVA, para lanzar un servicio de cuentas bancarias a través de su aplicación de pagos, Google Pay, según anunció la compañía en un comunicado.

De esta forma, a partir del año que viene los usuarios de Estados Unidos de Google Pay tendrán acceso a un apartado denominado Google Plex, un banco digital y móvil.

Las cuentas de Plex no serán propias de Google, sino que serán ofertadas por 11 bancos: BBVA, Citi, Stanford FCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, State Employees FCU, BankMobile, BMO Harris, First Independence Bank, GreenDot y Coastal Community Bank.

A diferencia de Apple, que entró en los servicios financieros con una tarjeta de crédito de la mano de Goldman Sachs, Google ofrecerá cuentas corrientes y de ahorros. Estas cuentas no tendrán ninguna comisión, no cobrarán a los clientes por los descubiertos en cuenta y no tienen ningún requisito de acceso.

El movimiento se produce en un momento en el que BBVA ha decidido vender su división en Estados Unidos a PNC Financial por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros) en efectivo, según anunció esta semana la entidad.