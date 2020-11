Perú.- Nueva primera ministra de Perú: "El día que no sea noticia que una mujer ha alcanzado un cargo habrá igualdad"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La nueva primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, ha lamentado que siga siendo noticia el hecho de que una mujer ocupe un cargo al tiempo que ha prometido que su gabinete trabajará para llevar al país a la celebración de elecciones "libres y transparentes" el próximo 21 de abril.

"Yo creo en que el día que no sea una noticia que una mujer asume un cargo, asume un Ministerio o un tribunal, ese día habremos logrado la igualdad", ha subrayado la abogada constitucionalista y especialista en género en declaraciones a la emisora RPP, a raíz de su nombramiento y de que por primera vez vaya a haber una mujer al frente de la cartera de Defensa, la abogada Nuria Esparch.

"Mientras siga siendo noticia es que las cosas no están tan bien, entonces me parece muy importante reconocer que el presidente (Francisco) Sagasti desde el primer momento me dijo que tenemos que armar un Gabinete paritario porque en nuestro país hay hombres y mujeres muy capaces", ha señalado.

Sagasti fue elegido como presidente del país por el Congreso este lunes, a raíz de la crisis política desatada por la moción de censura contra Martín Vizcarra y la posterior renuncia de Manuel Merino, cuyo ascenso a presidente del país provocó violentas protestas que se saldaron con dos manifestantes muertos.

El nuevo gabinete tomó posesión este miércoles de sus cargos y estará conformado por 18 integrantes, diez hombres y ocho mujeres. Bermúdez no es la primera mujer en ocupar el cargo en Perú, ya que otras cuatro mujeres han pasado por él, la última de ellas Mercedes Aráoz.

Bermúdez ha asegurado que el primer objetivo del nuevo Gobierno será garantizar elecciones "libres y transparentes". Además, ha expresado su intención de llevar a cabo diálogos con el Parlamento "que se ajusten al contexto actual". "A veces las rondas de diálogos son súper útiles, pero hay que ver también los tiempos y también las voluntades y las agendas de todos", ha acotado.

"La idea del presidente es siempre ser convocante y dialogante", ha precisado, asegurando que para ella es "fundamental una comunicación clara con el Congreso porque tenemos que concurrir para explicar la política general del Gobierno".

"Pueden esperar una gestión con integridad, transparencia y al servicio de las personas", ha comentado en la misma línea al diario 'El Comercio', asegurando que trabajarán por "la reactivación económica y la mejora del sistema de salud para enfrentar la pandemia". "Pondré lo mejor de mi experiencia y compromiso al servicio de nuestro Perú", ha remachado.