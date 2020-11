AMP.- Coronavirus.- Reino Unido registra otros 20.252 casos de coronavirus y 511 muertos

Escocia aumenta su nivel de alerta y prohíbe los viajes a Reino Unido e Irlanda

Las autoridades de Reino Unido han registrado este viernes otros 20.252 casos de coronavirus y 511 muertos en el último día, lo que sitúa en 1,4 millones los contagios registrados en el país desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

En total, la cifra de decesos ha ascendido ahora a 54.286, aunque se estima que podría ser mucho mayor. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, otras 1.737 personas han sido ingresadas desde el jueves.

Actualmente hay 16.444 personas hospitalizadas en todo el territorio británico, de las cuales 1.426 necesitan ventilación mecánica. Desde que estalló la crisis sanitaria se han registrado 201.674 hospitalizados.

El país continúa haciendo un gran número de test diarios. En el último día se han realizado 395.436 pruebas. De media, Reino Unido cuenta con capacidad para realizar más de 500.000 test al día.

Este mismo viernes, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha aseverado en una rueda de prensa que la vacuna podría estar lista el próximo mes.

Tal y como ha explicado, el proceso de aprobación "supone otro paso importante para hacer frente a la pandemia". Así, ha afirmado que la velocidad de desarrollo de una vacuna dependerá de la rapidez con que se pueda fabricar la misma.

"Si el regulador aprueba una vacunad estaremos preparados para empezar a vacunar el próximo mes", ha insistido antes de manifestar que Reino Unido "se dirige en buena dirección a pesar de que aún queda un largo camino por delante".

ESCOCIA AUMENTA SU NIVEL DE ALERTA

Entretanto, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha decretado que las partes más pobladas de Escocia, incluyendo Glasgow, Stirling y Lanarkshire, pasarán al nivel cuatro del sistema de cinco niveles de alerta que rige en Escocia.

Así, en todas las áreas bajo el nivel cuatro, las tiendas no esenciales, gimnasios y peluquerías tendrán que cerrar y la población tendrá que permanecer en sus hogares el máximo tiempo posible.

Además, Sturgeon ha trasladado que todas las personas bajo este nivel y el nivel tres tendrán prohibido salir fuera de sus localidades y todos los escoceses no podrán viajar a Reino Unido ni Irlanda.

"Estas restricciones son difíciles y todos estamos hartos", ha señalado en rueda de prensa, según ha informado el diario 'The Scotsman'. No obstante, ha señalado que las autoridades ven "ahora un posible final" y ha hecho hincapié en que la población no lo olvide.

"Hay una perspectiva muy real para todos nosotros de que se nos devuelva una forma de vida sustancialmente más normal para cuando lleguemos a la primavera del próximo año", ha concluido.