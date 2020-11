En dos días, detectan 30 casos de Covid a través de código QR en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, entre el 18 y 19 de noviembre, se detectaron 30 casos positivos a Covid-19 a través del código QR que se instaló en diversos establecimientos de la capital.

En video conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que, derivado de las 30 personas que resultaron portadoras del virus, ahora se les da seguimiento a mil 118 ciudadanos a través de los números telefónicos que registraron en el sistema a su ingreso a los negocios o establecimientos.

Por otra parte, detalló que en esos dos días, 70 mil 811 negocios se inscribieron al sistema de código QR, en el cual se han registrado mil 328 check-in, entre los cuales se detectaron los 30 contagios.

"El total de establecimiento que han obtenido el código QR, ya al día de hoy, son 70 mil 811; se han hecho 269 mil 328 check-in´s y, los números telefónicos confirmados por COVID-19 ya son 30, y a los que se les dará seguimiento son mil 118", precisó.

DATOS SE DESTRUYEN EN 15 DÍAS

Por su parte, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, aseguró que el sistema no viola la privacidad de las personas.

"Estos datos cumplen con todos los avisos de privacidad y protección de datos personales que nos mandata la ley y somos responsables dentro de la ADIP de su protección y así lo entenderemos", dijo.

Además, señaló que los números telefónicos recabados dentro del sistema se destruirán posterior a 15 días: "Esos datos desaparecen después de que su utilidad ya no es necesaria para el monitoreo epidemiológico".

En tanto, reiteraron que no habrá sanción a los establecimientos que no cumplan con darse de alta en la herramienta ni tampoco para los ciudadanos que decidan no hacer check-in; sin embargo, llamó a participar para ayudar a reducir el número de contagios.

"No se va a sancionar a quien no lo haga, evidentemente, ni tampoco no se va a dejar entrar a quien no lo haga, pero todos los empresarios de restaurantes, de tiendas de autoservicio, etcétera, están de acuerdo en promoverlo. Y eso pues nos va ayudar a disminuir contagios, disminuir hospitalizaciones".

