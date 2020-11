Portaltic.-Google Meet ya permite pedir ayuda al moderador en las salas de grupos de trabajo, disponibles para más usuarios

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

Google ha añadido varias funciones en las salas de grupos de trabajo de su aplicación de videollamadas Meet, que de los usuarios de educación se ha extendido ahora a los profesionales y, entre otras cosas, también permite que los participantes pidan ayuda al moderador.

A mediados de octubre, Google Meet introdujo una función que tiene como objetivo ayudar al aprendizaje a distancia y que permite que los educadores creen hasta 100 salas de grupos de trabajo pequeños en las videollamadas.

En este sentido, los educadores pueden ofrecer una mayor participación en sus clases con esta función dividiendo a los alumnos en pequeños grupos. Además, los moderadores podrán entrar de una sala a otra para supervisar y participar en las discusiones.

Ahora, Google ha añadido nuevas funciones para mejorar las salas de grupo y, entre otras cosas, los participantes pueden pedir ayuda al moderador cuando están en una sala de grupos pequeños. Los moderadores podrán ver la solicitud desde el panel de moderador y unirse a la sala para resolver dudas.

Asimismo, los moderadores podrán configurar un temporizador para una sesión de grupo y los participantes verán una pancarta en la que aparecerá el tiempo que les queda en la sala de reuniones. El temporizador avisará a los participantes 30 segundos antes de que se acabe el tiempo y después se les pedirá a los participantes que vuelvan a la llamada principal, según ha explicado Google en su blog.

Por último, Google Meet también permite que los participantes que accedan desde el teléfono se unan a salas de grupos de trabajo y en dos semanas habrá soporte para usuarios anónimos.

La función de salas de grupos de trabajo pequeños estaba únicamente disponible para usuarios de G Suite Enterprise for Education y ahora también lo estará para usuarios de Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para cliente de G Suit Business.