Salud.-Un ensayo mide la eficacia de añadir la recomendación de usar mascarilla a otras medidas para prevenir el Covid

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Un ensayo aleatorio sobre más de 6.000 participantes en Dinamarca añade nuevas pruebas a lo que se conoce sobre si las mascarillas protegen al portador de la infección por el SARS-CoV-2 en un entorno en el que las medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, están en vigor pero otros no llevan mascarillas.

El ensayo DANMASK-19 asignó al azar a los participantes para que siguieran esas medidas de salud pública con o sin una recomendación adicional de usar una mascarilla quirúrgica cuando estuvieran fuera de casa. El uso de la mascarilla fuera de los hospitales era poco común en Dinamarca en ese momento.

Después de 1 mes de seguimiento, el 1,8% de los participantes en el grupo de la máscara y el 2,1% en el grupo de control desarrollaron la infección. Si bien las pruebas excluyen un gran efecto de protección personal del uso de la máscara, apoyan débilmente los grados menores de protección, y no pueden excluir definitivamente ningún efecto. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Investigadores del Hospital Universitario de Copenhague reclutaron a 6.024 adultos que pasaban al menos 3 horas al día fuera de sus hogares, cuyas ocupaciones no requerían máscaras y que no tenían un diagnóstico previo conocido de infección por SARS-CoV-2.

Los participantes fueron asignados al azar al grupo de mascarilla o al grupo de control y los del grupo de mascarilla recibieron un suministro de mascarillas quirúrgicas. Todos los participantes completaron encuestas semanales y pruebas de anticuerpos con pruebas de PCR si se desarrollaban síntomas de COVID-19, y al mes. Al final del ensayo, las tasas de infección fueron similares entre los dos grupos.

Las autoridades danesas no recomendaban máscaras durante el período de estudio y su uso en la comunidad era poco común. El transporte público y las tiendas permanecían abiertos y las medidas de salud pública recomendadas incluían la cuarentena de las personas con infección por SARS-CoV-2, distanciamiento social, limitación del número de personas atendidas, higiene y limpieza frecuentes de las manos y visitas limitadas a hospitales y hogares de ancianos.

Según los autores del estudio, sus hallazgos ofrecen evidencia sobre el grado de protección que los usuarios de mascarillas pueden anticipar en un entorno donde otros no usan máscaras y donde otras medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, están en vigor.

Sin embargo, puntualizan que los hallazgos no deben usarse para concluir que una recomendación para que todos usen mascarillas en la comunidad no sería efectiva para reducir las infecciones por SARS-CoV-2, porque el ensayo no evaluó el papel de las mascarillas en el control de la fuente (transmisión de una persona infectada a otras) de la infección por SARS-CoV-2.

Los editores de 'Annals of Internal Medicine' explican qu optaron por publicar el ensayo DANMASK-19 porque es un estudio bien diseñado que proporciona una pieza importante de evidencia para comprender el rompecabezas de cómo controlar la pandemia de COVID-19. También señalan que los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos actualizaron recientemente su guía para reconocer que las mascarillas, cuando las usan todos, pueden reducir la transmisión tanto por control de fuente como por protección personal.

Añaden que el ensayo DANMASK-19 no entra en conflicto con estas pautas, pero muestra que es probable que cualquier contribución a la reducción del riesgo a través de la protección personal sea menor que a través del control de fuente.